I Concurso de Curtas gravadas con Móbil do Concello de Burela O concelleiro de Cultura de Burela, José Díaz, desprazouse esta mañá ao IES Monte Castelo para presentarlles aos alumnos e alumnas o I Concurso de Curtas gravadas con Móbil. Haberá varias categorías e un primeiro premio dotado con 600 euros. O prazo de recepción de traballos comezou o día 15 deste mes. As mellores proxectaranse despois das festas patronais de Burela. Díaz animou a rapaces e mestres a participar neste certame.

Visita ás terras de Alfoz dun grupo de estudantes de Erasmus A pasada fin de semana visitaron as terras de Alfoz un grupo de estudantes de Erasmus afincados en Lugo. O grupo, formado por uns 50 estudantes de China, México, Ecuador, Venezuela, Colombia, Perú, Polonia, Holanda, Turquía, Brasil, Chile, Italia, Holanda e España, fixeron diferentes rutas pola Serra do Xistral, visitando a Pena Abaladoira, e pola ribeira do Río Ouro, guiados por Pedro Rolle da empresa de actividades turísticas de natureza O Freixo dos Lobos. Ademais da ruta visitaron o Castelo de Castrodouro e finalmente repuxeron forzas en dependencias do Centro Sociocultural de Alfoz, cedido polo Concello de Alfoz para a ocasión debido ás inclemencias meteorolóxicas.

Charla da Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer de Viveiro: "As alteracións psicolóxicas e do comportamento na enfermidade de Alzheimer". A AFA Viveiro (Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer de Viveiro), organiza unh charla que terá por título "As alteracións psicolóxicas e do comportamento na enfermidade de Alzheimer".

Será o luns 20 de Marzo ás 16:30 horas na aula 1 da UNED, nos claustros de San Francisco, impartida por Ana Solloso Tiagonce, psicóloga da asociación. Estará destinada a todas as persoas interesadas no tema.

A Dorada do Cantábrico, de Ribadeo, celebrará o día dos Pepes e do Pai cun menú especial O menú está composto de paté de centolo, croquetas de xamón ibérico, lagostinos á plancha, lombos de merluza en salsa de caviar de ourizo e tiramisú. Viños blanco Ribeiro e tinto Mencía, café e licor. O prezo é de 25 euros por persoa. Servirase o 18 e 19 de marzo

A Uned de Viveiro amplía o prazo de matrícula do curso de Monitor de tempo libre ata o 31 de marzo A Uned de Viveiro amplía o prazo de matrícula do curso, homologado pola Xunta de Galicia, de Monitor de tempo libre ata o 31 de marzo. Este curso impartiríase os fins de semán de 9:00 a 14:00 h. e de 16:00 a 21:00 h. Mais información:Secretaría UNED: 1º piso dos claustros de Igrexia de San Francisco.

Teléfono: 982563601/ 660232712. Páxina dos cursos de extensión: www.extensiónuned.es

Obradoiro de Herbas Aromáticas e Prantas Mediciñais en Amodiño Tenda-bar de Ribadeo Este sábado 18 de 10 a 14h O Freixo dos Lobos Ecoturismo e Natureza ofrecerá un obradoiro de Herbas Aromáticas e Prantas Mediciñais en Amodiño Tenda-bar de Ribadeo (Amando Pérez 8) para aprender a recoñecer as máis comúns na nosa contorna e as súas aplicacións. As prazas son limitadas (inscrición no 982130812 ou en amodino.ribadeo@gmail.com) e ten us custo de 20€.