Últimos días de matrícula para o Segundo Cuatrimestre na UNED O periodo de matriculación para o Segundo Cuatrimestre do curso 2016/17 na UNED permanecerá aberto ata o próximo 8 de marzo para estudiantes de Grado y determinados Másteres oficiales. Tanto a oferta aberta como a normativa para este periodo pódese consultar na web www.uned.es

O fin de semán do 18 e 19 de marzo dará comenzó o curso ofertado na UNED de “Monitor de tiempo libre” e o 24 e 25 o curso “Inclusión social y laboral de la población reclusa”

Mais información:www.extensiónuned.es Teléfono: 982563601

Alumnos e alumnas de Educación Infantil do CEIP Virxe do Carme de Burela estiveron coas monitoras de Gaia Este xoves e venres os alumnos e alumnas de Educación Infantil do CEIP Virxe do Carme de Burela estiveron coas monitoras de Gaia, do Concello, aprendendo a separar correctamente o lixo nos distintos contedores de recollida selectiva. "E como aprender xogando é moito máis divertido, utilizaron un xogo chamado Pesca de envases, que consistiu en que os rapaces grazas a unhas canas tiveron que pescar un envase e depositalo no contedor correspondente", segundo explicaron as monitoras de Gaia.

Almorzo informativo do PP este luns, 6 de marzo, ás 11:00 horas, en Ribadeo O deputado nacional, Jaime de Olando, e o autonómico, Daniel Vega, manterán este luns, 6 de marzo, un almorzo informativo con xornalistas. Será ás 11:00 horas, no Parador de Ribadeo.

Pensamento e sementeira trae o 8 de marzo a Sophía Espinheira a Viveiro O Colectivo PENSAMENTO E SEMENTEIRA ten programado para o vindeiro mércores 8 de marzo un concerto da cantautora Sofía Espinheira.

Este recital terá lugar no Salón de Actos do Conservatorio Profesional de Música de Viveiro e dará comezo ás 20:30 horas. A entrada é libre até completar o aforo do local.