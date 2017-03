Ribadeo, 30 de marzo de 2017. A Escola Municipal de Música e Danza (EMMeD) organiza actuacións nas que participarán diferentes especialidades das que se imparten no centro. Esta actividade terá lugar entre os días 31 de marzo e 7 de abril ás 20:00 horas na propia Escola, agás a do venres, 31 de marzo, de danza, que será no Auditorio e a do martes 4 de abril, de vento metal, que terá lugar no Cine-Teatro. A entrada ás mesmas é gratuíta.

Venres 31 de marzo – Danza clásica e moderna (Auditorio)

Luns 3 de abril – Frauta e oboe (Escola)

Martes 4 de abril – Vento metal (Cine-Teatro)

Mércores 5 de abril – Acordeón e Corda (Escola) .

Venres 7 de abril – Percusión (Escola).

O responsable da EMMeD de Ribadeo, Hugo García Presno, sinalou que “o obxectivo destas actuacións é que o alumnado toque en público, incluso aqueles que están comezando, que vaian perdendo o medo ao escenario e que amosen o traballo feito ao longo do curso”.

E engade que “as audicións veñen formando parte ao longo dos últimos anos da programación académica da EMMeD de Ribadeo. Proba delo é que durante o mes de maio haberá outra serie de audicións co resto de especialidades que se imparten no centro”.