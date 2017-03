Obradoiro de sexoloxía na Casa da Xunventude de Burela Do 20 ao 31 de marzo impartirase na Casa da Xunventude de Burela un obradoiro de sexoloxía destinado a rapaces e rapazas maiores de 18 anos. A inscrición, que é gratuíta, está aberta.

Raquel Graña, é a psicóloga, sexóloga e coach educativa, que vai impartir este taller.

Inauguración mural 'As mulleres mindonienses tamén fan historia', na entrada do Concello O Goberno local exporá na entrada do Concello, durante todo o mes de marzo, un mural no que destacan a contribución que varias mulleres tiveron coa localidade. Trátase do recoñecemento público á traxectoria de varias mulleres que destacaron na cidade tanto a través da súa vida persoal como laboral, así como polas achegas que fixeron e están a facer ao resto da sociedade. Esta exposición inaugurase este mércores, e permanecerá todo o mes de marzo no Concello.

Actividade infantil na Librería Bahía Este sábado 11 de marzo ás doce da mañá na Librería Bahía teremos unha actividade para pícaras e pícaros.

O contacontos RONI MACARRONI, daranos a coñecer a dous personaxes, MAX E MIA, protagonistas de libros de aventuras que edita a editorial La Galera.

Con eles os pícaros viaxarán ao mundo dos piratas donde ademáis de coñecer as aventuras destes dous nenos, van ter oportunidade de realizar xogos e actividades que os mergullarán no apaixoante mundo da piratería.

A Casa da Cultura de Foz acolleu a numeroso público no festival dos namorados O salón de actos da Casa da Cultura de Foz acolleu a numeroso público no Festival dos Namorados, que se celebrou na noite do pasado sábado.

Durante o evento entregáronse os premios aos galardoados no XVI Certame de Poemas de Amor, organizado pola biblioteca pública municipal focense. Ademais actuou un grupo de alumnos da Aula Moderna da Escola de Música de Foz, que dirixe Felipe Sánchez. “Foi unha fermosísima actuación de todos, que lle encantou ao numeroso público asistente”, explicaron dende a organización.

Este mércores terá lugar en Ribadeo unha charla sobre as subvencións do programa europeo Leader 2014-2020 Este mércores, 8 de marzo, ás 20:00h na Casa do Mar, haberá unha charla do Grupo de Desenvolvemento Rural da Asociación Terras de Miranda para informar sobre o programa europeo Leader 2014-2020 e sobre as axudas que contemplan para financiar tanto proxectos empresariais como outros non produtivos.

Segundo informa a Concellaría de Desenvolvemento Local “as charlas están destinadas a empresarios/as, emprendedores/as, asociacións ou aquela veciñanza interesada neste tipo de proxectos”.

Premiados do Entroido de San Román - Infantil individual: fantasía do maíz

- Infantil parella: houbo empate entre aventuras hacia el país de nunca jamás e Andale Trump

- Infantil Grupo: En un país multicolor

- Adulto individual: o segredo de María Antonieta

- Adulto parella: Grease

- Adulto grupo -12: Os farillós aztecas chegan a San Román

- Adulto grupo +12: Autos de choque

- Comparsa: 20% Sin Xeito

- Charanga: o mellor de cada casa