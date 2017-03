Charla sobre o cultivo das patacas en Cervo Este domingo día 12 as 19:00 horas no salón de plenos do concello de Cervo, realizarase unha charla sobre o cultivo das patacas. Expoñerese a documentación xurídico/administrativa actual, o percorrido real dende que comezou a presencia de couza ata a actual situación, e contarase cun representante do sindicato labrego galego para informar das medidas que se poden tomar para a erradicación da couza, ao remate abrirase debate no cal se atenderan a preguntas.

A axencia inmobiliaria Inmoriba inaugurou as súas instalacións en Ribadeo Están situadas na R/Villafranca del Bierzo, número 4. Conta tamén con dúas delegacións en XiXón.

Pasada das Cabras realiza a 3ª etapa camiño natural da ruta do Cantabrico Este sábado os camiñantes de Pasada das Cabras realizaron a 3ª etapa do Camiño do Cantábrico. Participaron un total de 63 senderistas e cun día espléndido percorreron o 14 Km. que separan as localidades de Rinlo e Barreiros. É un tramo que ten innumerables puntos de interese como o pobo de Rinlo coas súas cetarias naturais ou a beleza desta coa praia das Catedrais.

Pensamento e Sementeira organizará en Viveiro un debate arredor do "decreto do eucalipto" O colectivo viveirés PENSAMENTO E SEMENTEIRA continúa coa súa programación de actividades. A vindeira consistirá nun debate arredor do novo decreto que está a redactar a Xunta sobre a limitación dos plantíos de eucaliptos. Participarán neste acto, que estará aberto ao público, un representante das asociacións de produtores da comarca e un membro da asociación ecoloxista ADEGA. O acto estará moderado por un xornalista. A data deste debate, aínda por concretar, podería ser nos primeiros días do vindeiro mes de abril e o desenvolveríase no Salón da Biblioteca Municipal de Viveiro.

Cambio de sede agrupación Socialista de Ribadeo A agrupación Socialista de Ribadeo vén de estrenar novo local. A partir de agora na Avda. de Asturias, 21-23 1*F.

Despedida de Salgueiro Este venres, no restaurante A Lonxa de Burela reuníronse máis de corenta persoas para celebrar a prexubilación de Paco R. Salgueiro. A comida serviu de homenaxe e punto de encontro de moitos dos compañeiros e compañeiras, tanto en activo como xa xubilados, cos que Salgueiro compartiu a súa vida laboral.

Nos case 39 anos que leva formando parte do persoal da factoría, desde que en 1978 entrou no Taller Central , Salgueiro desempeñou distintas funcións na planta de Alúmina: en Produción, Expedicións e administración, Seguridade e ABS, ata Planificación na actualidade.