Xubilación da profesora Susi Paz, do Instituto Alfoz-Valadouro Susi Paz, a que foi profesora de Inglés durante 20 anos no instituto Alfoz-Valadouro, vén de xubilarse. Nos inicios da súa carreira deu clase en diversos centros educativos, para rematar exercendo o labor docente pola zona do Valadouro, en primeiro lugar no CEIP Santa María de Ferreira e logo, cando se abriu, no instituto Alfoz-Valadouro. Susi era moi apreciada no centro, pois ten participado nunha chea de actividades culturais cos alumnos ou, incluso, fóra do centro, pois é actriz en diversos grupos de teatro, como Raiolas e Trípode. Os seus compañeiros organizaron unha comida para despedila.

Foi presentada en Viveiro a nova directiva da Federación de comercio da Mariña O hotel Urban, de Viveiro, acolleu este mediodía o acto de presentación da nueva directiva da Federación de Comercio A Mariña, que preside Ángel Vázquez (do CCH de Viveiro). Ocupa o cargo de vicepresidenta, Belén Expósito (do CCA de Burela); o de secretario, Juan Carlos González (da Asociación de Comerciantes de Xove); e como tesoureiro, José Carlos Paleo (do CCA de Foz). Como vogais figuran representantes das Acia de O Vicedo e de Acisa Ribadeo.

A xefa provincial de Turismo, Paloma Vázquez, visitou esta mañá a igrexa Nosa Señora das Virtudes, a capela A Ponte, na parroquia de Arante Ribadeo Este santuario acolle a tradicional romaría das Cruces desde que no ano 1809, arredor do mesmo, tivera lugar a batalla de Arante.

A Delegación territorial da Xunta está a disposición de todos os colectivos para colaborar e presentar o seu asesoramento técnico para coñecer os trámites que deben seguir co obxectivo de acadar a súa declaración como Festa de Interese Turístico de Galicia. De feito, a responsable da área provincial de Turismo trasladouse alí a petición do colectivo impulsor da Romaría das Cruces.

Festival de música tradicional organizado por Ledicia este domingo A Sociedade Cultural LEDICIA convida a veciños e amigos a disfrutar dunha tarde musical o vindeiro domingo 19 de marzo ás 6 da tarde no auditorio da casa da cultura de Burela.

A piques de chegar a primaveira, e aproveitando unha data tran entrañable como é o dia do pai... todolas persoas que participan nas actividades musicales da asociación queren agasallar á veciñanza cunha mostra do seu facer.

Curso Celga 3 en Viveiro Desenvolverase un curso CELGA 3 que se impartirá no IES María Sarmiento entre o 18 de abril de o 9 de xuño, en horario de 19:00 a 21:00 horas, de luns a xoves, e os venres de 18:00 a 20:00, sempre que se cumpran as condicións mínimas que establece a convocatoria.