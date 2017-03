Mondoñedo, 22 de marzo de 2017.- A alcaldesa de Mondoñedo, Elena Candia, participou esta mañá na presentación do programa da Semana Santa 2017, organizada pola Venerable Orde Terceira, e coa que colabora o Concello de Mondoñedo ademais doutras entidades locais.

Elena Candia destacou o “intenso” e “moi completo” programa de actos para a Semana Santa mindoniense. Así, explicou que dende o Concello “estamos a traballar para poñela en valor”, polo que o Goberno local está a facer as xestións oportunas para que esta celebración sexa declarada de Interese Turístico Galego.

“A Semana Santa de Mondoñedo é moi antiga e singular e ofrece características de gran beleza, como son a celebración do Vía Crucis cara o Mosteiro dos Picos ademais de que as súas procesións son moi participativas e recollidas, nas que destacan pezas pola súa antigüidade como unha Cruz do século XII e mesmo tallas do século XVII e XVIII”, engade a rexedora.

Programa

A Venerable Orde Terceira presentou o programa que comezará o sábado 8 de abril, coa lectura do pregón, ás 21:00 horas, na Casa da Xuventude e que pronunciará o M. I. Sr. D. Antonio Rodríguez Basanta, vicario xeral da Diócese de Mondoñedo –Ferrol.

En canto aos actos litúrxicos:

O Domingo de Ramos, 9 de abril, ás 11:00 horas iniciarase a procesión na Igrexa de Santiago ata a Catedral, onde se celebrará a Misa da Paixón do Señor e a Bendición de Ramos. Presidiraa o señor Bispo P. Luís Ángel de las Heras Berzal. As 19:30 é a Procesión do Ecce Homo.

O Mércores Santo, ás 19:00 horas, celebrase o Via Crucis da Penitencia, sae do Santuario Nosa Señora dos Remedios a Capela de San Blas.

O Xoves Santo, ás 17:00 horas, misa da Cena do Señor na Catedral, que preside o Señor Obispo, e ás 21:00 horas, é a Procesión do Prendimiento. Os pasos desta procesión saen da Igrexa dos Muíños ata a Igrexa da Orde Terceira. Ás 23:00 horas é o acto de Adoración Eucarística.

O Venres Santo, ás 10:30 horas, é a procesión do Santo Encontro, que se celebra na zona da Fonte Vella, con tallas do século XVII e XVIII. Ás 12:00 horas, Via Crucis no claustro da Catedral. As 17:00 horas, misa da Celebración da Pasión do Señor e Procesión do Santo Enterro, procesión dos homes, que sae da Catedral, e na que participan a urna co Cristo Yacente ou a Cruz do S. XII, mentres que ás 21:00 horas, é a Procesión da Soedade, que tamén sae da Catedral, na que soamente participan mulleres, e durante a cal se pode escoitar o Plorans do Mestre Pacheco, que soamente se pode executar en Mondoñedo e na Capela Real de Madrid.

O Sábado Santo, ás 23:00 horas, é a Vixilia Pascual coa bendición do fogo e procesión co Cirio Pascual na Catedral, ademais do canto do Pregón Pascual, Bendición da Auga e celebración da Eucaristía. A eucaristía é presidida polo señor Obispo.

O Domingo de Pascua é a misa de Resurrección na Catedral.