Os alumnos recibiron explicacións sobre as partes da boca e dos dentes, as enfermidades máis comúns e os pasos correctos que deben seguirse para realizar un bon cepillado.

O sábado 8 e o domingo 9 de abril celebrarase o tradicional campeonato de tute na Casa da Cultura do Vicedo. O torneo comezará ás 15:30h do sábado ata as 21h e retomarase a tarde do domingo coas fases finais. Á inscrición será de 30 € por parella (no teléfono 982 59 01 95) e os premios serán os seguintes:

60% da recadación e trofeos para os gañadores, 30% da recadación e trofeos para os subcampeóns, 10% da recadación para os terceiros clasificados. Ademáis haberá trofeos para as 2 primeiras parellas clasificadas.