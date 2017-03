Burela 30-3-17. Cando nas escolas hai grupos de alumnos e alumnas que non son capaces de seguir as clases ordinarias… que se debe facer? Atender as súas necesidades educativas nos grupos de referencia? Atendelos nun grupo á parte? Estaría ben combinar os dous sistemas, o de inclusión no grupo xeral e o da atención específica en determinadas horas?

Para avaliar os dous anos de experiencia innovadora no IES Perdouro, este centro educativo acollerá un coloquio sobre a atención á diversidade do alumnado de ESO, especialmente do de procedencia inmigrante. O evento celebrarase ás 13 horas do próximo venres, día 31 de marzo, e nel contarase coa participación de dous relatores presenciais e un terceiro que o fará a través da comunicación dixital.

En primeiro lugar tomará a palabra Natalia Riego Arredondas (A Veiga, 1992), especialista en docencia de Español como segunda lingua, con Mestrado nesta materia pola Universidade de Oviedo e docencia no IES El Pando da capital do Principado; e, neste momento, profesora en prácticas do Mestrado en Educación da Universidade de Vigo no IES da Pontenova.

Inmediatamente despois, intervirá por vídeoconferencia o profesor Paulo Vilar Millán (Cangas, 1986) que desde o IES de Rodeira en Cangas do Morrazo, a través das TIC, colaborou nunha iniciativa de didáctica inclusiva realizada no IES Perdouro.

A última das intervencións será a do filólogo e tradutor Gabriel André (Cospeito, 1987), que durante os meses de febreiro e marzo estudou pormenorizadamente as diferentes modalidades de atención á diversidade ofrecidas ao alumnado do IES Perdouro.