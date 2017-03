Concerto do Grupo viveirense Sons de Celeiro en Cervo A delegación de Cultura do Concello de Cervo, que dirixe, Dolores García Caramés, programa o concerto do Grupo viveirense Sons de Celeiro. A cita será este sábado, 25 de marzo, ás 20:00 horas, no Auditorio da Casa da Cultura.

Amigos das viaxes estiveron en Euskadi Visitaron San Sebastian, Barakaldo, San Juan de Gaztelugathe, e Castro Urdiales (Cantabria). A vindeira viaxe que organizan será a Portugal

Martiño Suárez presenta o libro 'bestiario do vestiario' o sábado 25 en Burela Este sábado preséntase en Burela (AC Xebra, 12 horas) o libro Bestiario do vestiario. Falarán o autor, Mariño Suárez; e o editor, Carlos Meixide. O grupo Grampoder actuará a continuación, cun mini concerto de cancións dedicadas ao deporte.

Sorteo da campaña Dia do Pai do Centro Comercial Histórico de Viveiro A gañadora do sorteo de 4 entradas para a Warner Bros e Faunia , con motivo da celebración da campaña do Día do Pai é Laura Pernas Rey, que resultou premiada cun ticket de compra de Van Surf.

Poderá desfrutar das entradas do 6 ó 9 de Abril, o premio tamén inclúe viaxe no Alvia, aloxamento e almorzo. Toda unha aventura con Papá que comezará ca viaxe no tren, pasando polo parque de atracións e rematando no Zoo.

Presentacións na Libraría Bahía Xoves 23 ás oito e media da tarde Elizabeth Bowman (Raquel Rey) presenta EL CORAZON DE UNA CONDESA

Editado por Titania e ambientado na Mariña.

Martes 28, ás oito e media da tarde Xurxo Mariño presenta TERRA. Ciencia, aventuras e sorpresas dunha viaxe arredor do mundo na que o autor da conta, con ollada de científico e espíritu de aventureiro das descubertas na súa viaxe arredor do mundo.