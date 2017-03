Santiago, 30 de marzo de 2017.- O deputado do Grupo Popular Daniel Vega, acompañado do alcalde de Foz, Javier Castiñeira, analizou coa directiva da Asociación A Ribeira as necesidades de incremento de prazas de atraque no Portochico, ante o que avanzou que a Xunta xa ten previsto ampliar en 40 novas prazas.

Daniel Vega reuniuse co presidente da Asociación A Ribeira, Alberto Burunda; o vicepresidente Ramón Cajoto; e o secretario José Luís Moreda.

OBRAS DE DRAGAXE E NA LONXA

No encontro, salientou os investimentos realizados pola Xunta de Galicia nas infraestruturas portuarias de Foz, que en conxunto se achegan aos 900.000 euros. Entre as actuacións máis destacadas figuran a dragaxe da canle de acceso ao porto (243.743 euros), o reforzo da estrutura e o acondicionamento da lonxa (máis de 315.000 euros), o estudo hidrodinámico para a ordenación do borde marítimo (101.679 euros), o reforzo do dique de encauzamento do porto (98.006 euros) ou o mantemento das infraestruturas portuarias (64.060 euros).

“Queremos coñecer de primeira man as propostas e necesidades dos traballadores e as asociacións do sector pesqueiro, para despois poder tomar decisións que se adecúen ao que realmente necesitan”, sinalou o deputado popular.