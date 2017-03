Santiago, 21 de marzo de 2017.- A Comisión Escolar de Alertas tomou hoxe a decisión de suspender mañá parte do transporte escolar e as actividades no exterior dos centros educativos en determinadas zonas, ao agardarse un fenómeno meteorolóxico que acadará os niveis amarelo e laranxa de alerta.

En concreto, as indicacións serán as seguintes:

Zonas de predición meteorolóxica do Interior da Coruña, do Centro e Sur de Lugo, do Noroeste de Ourense e do Interior de Pontevedra: suspensión do transporte escolar por alerta laranxa entre as 12,00 horas do día 22 e as 12,00 horas do día 23 de marzo

Zona de predición meteorolóxica do Sur de Ourense: suspensión do transporte escolar por alerta laranxa entre as 08,00 horas do día 22 e as 12,00 horas do día 23 de marzo

Zonas de predición meteorolóxica da Montaña de Lugo e da Montaña de Ourense: suspensión do transporte escolar por alerta amarela a partir das 00,00 horas do día 22 e as 12,00 horas do día 23 de marzo

Zona de predición meteorolóxica de Valdeorras: suspensión do transporte escolar por alerta amarela a partir das 09,00 horas do día 22 e as 09,00 horas do día 23 de marzo

En todas as zonas indicadas nos tres puntos anteriores: suspensión das actividades no exterior das instalacións dos centros educativos, con seguimento das condicións climáticas

Aínda que non se suspende a actividade docente, no caso de que as circunstancias meteorolóxicas na localidade onde se atopa o centro de ensino supuxesen un risco superior ao declarado, os directores poderán adoptar as decisións oportunas respecto das actividades no exterior ou as extraescolares.

A listaxe de concellos incluídos en cada zona climática pode consultarse na páxina web de Meteogalicia (http://www.meteogalicia.gal/datosred/infoweb/meteo/docs/adversos/DefinicionZonasAdversos_gl.pdf ).