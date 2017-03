Burela 19-3-17. Bodegas Juan Gil Jumilla impúxose a Pescados Rubén Burela (5-4) nun partido frenético que se decidiu cun gol de Everton sobre a bocina tras un saque de banda de Fernández a sete décimas do final de partido. Os de Tomás de Dios seguen sen afastarse dos postos de descenso, mentres que o equipo de Juan Francisco Gea logra a primeira vitoria da tempada ante a súa afección no pavillón Carlos García.

Thiago Soares foi o protagonista dos primeiros minutos da primeira parte, ao realizar dúas intervencións de mérito. A primeira ocasión clara do partido foi de Fernández, cuxo lanzamento marchou desviado unha vez superara ao meta do conxunto galego. Teo dispuxo dunha clara ocasión no minuto seis, pero o balón marchouse fose rozando a meta galega.

O conxunto visitante adiantouse no encontro no minuto sete de partido, a través de Iago Míguez. Ambos equipos chegaron ao ecuador da primeira parte con catro faltas no seu casilleiro. Fernández fixo o empate para o conxunto local, pero ao pouco tempo José Carlos volveu adiantar aos galegos. Antes de chegar ao descanso, Everton errou un dobre penalti, que puido supoñer o empate.

Jumilla saíu do vestiario decidido a facerse coa vitoria e Fernández empatou a contenda no minuto 22 de partido, anotando o seu segundo tanto na súa conta particular. No minuto 30 de encontro Igor fixo o 3-2 para o conxunto local. No minuto 32, Helder empatou o encontro, cando Jumilla seguía envorcado no área galega. Pero só tres minutos despois, Everton anotou o 4-3, sendo o partido frenético.

Burela empregou o porteiro xogador a través de Antoñito, do que se aproveitou Isi para anotar no minuto 36 de partido. No último suspiro do partido, Fernández realizou un saque de banda a sete décimas do final do choque e Everton anotou o definitivo 5-4.

Ficha técnica

Bodegas Juan Gil Jumilla FS: Thiago, Abraham, Fernández, Everton, Bolívar -cinco inicial- Iván, Teo, Igor.

Peixes Rubén Burela FS: Edu, Antoñito, Bellvert, José Carlos, Iago Rodríguez -cinco inicial- Isi, Iago Míguez, Helder, Cuco, Renato.

Goles: 0-1; m.7, Iago Míguez; 1-1, m.11, Fernández; 1-2, m.11, José Carlos; 2-2, m.22, Fernández; 3-2, m.30, Igor; 3-3, m.31, Helder; 4-3, m.34, Everton; 4-4, m.36, Isi; 5-4, m.40, Everton.

Árbitros: Gómez García, Redondo Arenales.

Incidencias: Partido correspondente á xornada 24 de Primeira División LNFS disputado no pavillón Carlos García Ruiz.