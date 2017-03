Mondoñedo, 16 de marzo de 2017.- Directivas da Fundación norteamericana internacional ISHR (Solidarity for Human Rights) visitaron hoxe Mondoñedo convidados pola alcaldesa, Elena Candia, para presentar o seu proxecto de divulgación dos dereitos humanos a través da arte. A rexedora recibiunos no salón de Plenos.

A continuación, os participantes no encontro fixeron un percorrido polos edificios e zonas máis representativas e históricas da cidade, como son a Catedral e o Seminario, xunto coa súa biblioteca, o Centro de Interpretación do Camiño e un obrador de tartas.

A rexedora destaca a importancia dunha visita que define como “moi positiva” e valora, de xeito especial, que a Fundación ISHR decidira hoxe volver á localidade de novo no mes de setembro.

‘A Ruta dos Dereitos Humanos’

A Fundación ISHR é unha sociedade sen ánimo de lucro establecida no 2008, que promove a divulgación dos Dereitos Humanos a través da educación e das artes. A International Solidarity for Human Rights xunto a plataforma turística Where is Asturias impulsaron a iniciativa ‘A Ruta dos Dereitos Humanos’, que abarca varias accións pioneiras en Europa, dirixidas a divulgar os principios da Declaración Universal dos Dereitos Humanos a través do Camiño de Santiago.

Por un lado, conscientes da relevancia adquirida polo Camiño de Santiago, no 2015 a presidenta da Fundación Elisabeth Sánchez Vegas e a directora Devorah Sasha percorreron o Camiño Primitivo, visitando colexios co obxecto de formar ao alumnado nos dereitos humanos. Xa no 2016, iniciaron de novo unha viaxe a través do Camiño Primitivo, para colocar placas representativas dos artigos da Declaración Universal de Dereitos Humanos de 1948, entre Oviedo e Santiago de Compostela.

Visita a Mondoñedo

Coincidindo cunha nova visita á Galicia para continuar coa colocación das placas, a alcaldesa de Mondoñedo invitou ás directivas da asociación a desprazarse ata a localidade, por onde transcorre outras da rutas do Camiño de Santiago, a do Norte e tendo en conta que, segundo os promotores da iniciativa, o Camiño e os Dereitos comparten valores comúns como son o da solidariedade e o da unión.

Na visita mindoniense participaron a presidenta e a directora da Fundación, Elizabeth Sánchez Vega e Devorah Sasha, respectivamente, acompañadas dunha das embaixadoras e patroas da Internacional Solidarity for Human Rights, Wilma Bulkin Siegel, académica pioneira na investigación oncolóxica e do SIDA, afamada tamén no seu eido artístico dado os seus retratos realizados sobre temas sociais.