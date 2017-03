Ribadeo 15-3-17. As instalacións do Pádel Club Ribadeo acollerán do 13 ao 16 de abril o I Open de Pádel Balpersa Volvo no que xa hai inscritas 35 parellas. Disputarase nas categorías 1ª masculina, 2ª masculina, 3ª masculina, 2ª feminina e mixta. As inscripcións poden realizarse en www.mistorneosonline.es, no teléfono 650 624 350 ou na recepción do Pádel Club Ribadeo.