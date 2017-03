Mondoñedo 13-3-17.Isabel Picoaga do cc.7voltas de Mondoñedo gañou a 2ª carreira do circuito Transgalica btt maratón e colócase como lider da xeral .

Manuel Carrelo do Pillabikes de Ribadeo 2º clasificado da xeral e 1º elite .

Jose Manuel Perez Ovide do pillabikes de Ribadeo 1º clasificado master 50

Javier Legide 20º clasificado da xeral e 7º master 40

Javier Casal Crego 91º da xeral e 23ºelite

Ramiro Romero López entrou no posto 252º da xeral e 103ºmáster30

Na clasificación por equipos o C.C 7Voltas rematou no posto 15º