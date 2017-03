Lugo 21-3-17. O Goberno da Deputación organiza a xornada informativa sobre “A situación do eucalipto na Reserva Biosfera Terras do Miño”, que terá lugar o 29 de marzo no Salón de Actos de San Marcos, coa participación de máis de vinte expertos de diferentes ámbitos. As persoas interesadas en asistir poden inscribirse a través da web www.deputacionlugo.com, ata completar as 132 prazas dispoñibles.

A xornada está estruturada en tres mesas redondas, que se celebrarán en quenda de mañá e tarde, cos seguintes títulos: “A política forestal nun territorio en cambio”, “Implicacións ambientais e sociais do eucalipto” e “Propostas de futuro para a xestión”. Os poñentes son expertos da Universidade, do sector madereiro, técnicos e colectivos ecoloxistas, que expoñerán os diferentes argumentos e datos que avalan os diferentes posicionamentos en torno ao cultivo do eucalipto.

O Executivo Provincial decidiu organizar esta xornada a proposta do órgano de participación da Reserva Biosfera Terras do Miño. Ademais, ante a preocupación xerada polo borrador de Decreto da Xunta que prohibe a plantación de eucalipto en 29 Concellos lucenses. Neste contexto, o Goberno da Deputación tamén organizou o pasado mes de febreiro un encontro informativo con 13 Alcaldes dos municipios afectados.

Programación

A xornada está organizada en tres mesas redondas, con múltiples intervencións, que darán paso a un debate final. A programación é a seguinte:

Mesa redonda “A política forestal nun territorio en cambio.” 10:00–12:00h. Moderador: Pablo Ramil Rego, Director do IBADER – USC. Participantes:

• Olga Iglesias Fontal, Xefa Territorial de Lugo da Consellería Medio Rural

• Xoan Novoa Rodríguez, Comisario da Confederación Hidrográfica Miño-Sil

• Mario Rouco Rey, Concelleiro e 2º Tenente Alcalde do Concello de Muras

•Manuel Francisco Marey Pérez, enxeñeiro de Montes e profesor titular do Departamento de Produción Vexetal e Proxectos de Enxeñería da USC.

• Juan Castro Insua, enxeñeiro agrónomo do Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo

• Roberto J. Hermida Lorenzo, Presidente Asociación Galega de Custodia do Territorio. Intervencións de 10 minutos e debate final de 30 minutos

DESCANSO. 12:00 – 12:30 h.

Mesa redonda “Implicacións ambientais e sociais do eucalipto”. 12:30–14:30 h. Moderador: Jesús Domínguez Conde, técnico do Órgano Reitor da Reserva da Biosfera Terras do Miño e profesor doutor da USC. Participantes:

• Antonio Rigueiro Rodríguez, Vicepresidente de Relacións Institucionais da Asociación Forestal de Galicia

• Adolfo Cordero Rivera, Catedrático de Ecoloxía da Universidade de Vigo

• Roque Julio Rodríguez Soalleiro, Coordinador do Grupo de Traballo de elaboración das directrices do Plan Forestal de Galicia

• Jacobo Feijóo Lamas, Secretario Xeral da Asociación Sectorial Forestal Galega– ASEFOGA

• Margarita López Blanco, Xefa Territorial de Lugo da Consellería Medio Ambiente e Ordenación Territorial

• Adela Figueroa Panisse (ADEGA).

Mesa redonda “Propostas de futuro para a xestión”. 16:30–18:30 h. Moderador: Alberto Rojo Alboreca, enxeñeiro de Montes e profesor titular do Departamento de Enxeñería Agroforestal da USC. Participantes:

• José Manuel Yglesias Espiño, Presidente da Comunidade dos Montes Veciñais en Man Común de Carballo – Friol

• Daniel Villapol Valea, vogal da Xunta Directiva da Asociación de Empresarios da Primeira Transformación da Madeira de Lugo

• Ramón Reimunde Noreña, Presidente da Asociación de Produtores de Madeira de Galicia, Promagal

• José Manuel Reguera Pereira, Presidente da Asociación dos Productores dos Montes de Castroverde e da Comunidade de Montes de Mirandela

• Representante do Departamento de Conservação da Natureza e Florestas do Norte do ICNF (Portugal)

• María Concepción Blanco Montecelos, representante da Asociación de Mulleres Rurais Fonte da Xonza.

Conclusións finais. 18:30 – 19:30 h.