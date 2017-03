O vindeiro sábado día 4 de marzo, ás 16:00 horas, na Casa da Cultura do Concello de O Valadouro terá lugar unha CHARLA FORMATIVA TRAMPEO DA VELUTINA, organizada polo Grupo SERPA e O Concello e impartida polo profesional Jose María Vázquez. Trataranse temas como o trampeo profesional de captura das raíñas, instalación de niños próximos ás vivendas, variedade de trampas, niños, etc.

Este sábado 4 ás 12h, os salóns do Club náutico acollen unha charla sobre economía que impartirá D. Iago Echevarría Fernández. Os temas a tratar serán:

.Educación financieira, importancia da planificación

.Profesión e preparación do proxecto

.Situación actual de mercados e alternativas seguras

.Estratexia. Non producto. Presente e futuro do aforro.