Foz a 29 de Marzo de 2017. O Grupo Municipal de Foz Plataforma de Futuro,Luís Alfonso Sixto Legaspi,Juan Luís González Riveiro e María Peña Rubiños Fernández a través do seu voceiro Luís Alfonso Sixto Legaspi presenta para o seu debate e aprobación no pleno deste Concello a seguinte moción:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Na parroquia de Vilaronte, no barrio da Espiñeira, encóntrase a EDAR que sirve para tratar e depurar as verteduras que xera esta parroquia. Dende fai uns meses esta EDAR non está funcionando como debera, motivada polo atrancamento do tubo xeral que chega a dita depuradora. Nos últimos tempos recibimos numerosas queixas de veciños e veciñas que nos denunciaron que a escasos 100 metros da EDAR se encontra unha arqueta que rebosa os residuos a unha finca particular con vivenda e mais o rio que cruza dita parroquia.

Despois de comprobar no sitio dita queixa, comprobamos que é certo, e despois de informarnos vemos que o problema deste rebose é debido ó atrancamento do tubo xeral que leva cara a EDAR o saneamento.Este atrancamento é producido pola pouca caída que este tubo ten cara o seu destino e vai acumulando residuos no fondo ata chegar practicamente a taponalo.

Isto leva consigo que a EDAR de Vilaronte practicamente non está en funcionamento, xa que non chegan residuos, e ó mesmo tempo estanse estes residuos vertendo sen depurar ó “Rego da Baesta” co conseguinte dano medioambiental.

Novamente volvemos a traer esta moción a Pleno, trouxémola o pasado 03-11-2015, (ADXUNTASE FOLLA DA ACTA DO ACORDO PLENARIO) sendo aprobada por unanimidade despois de incluír nela unha emenda do PP. Nestes case dous anos que pasaron non se fixo absolutamente nada, non recibindo nin os partidos da oposición resposta ningunha por parte de ningunha administración afectadas por este grave problema. Estes problemas que FPF denunciamos no ano 2015 non fixeron mais que ir a máis, máis atrancamento do colector xeral hacia a EDAR, mais desperfectos na propia EDAR polo afundimento do terreo, e a maiores os veciños daquel barrio manifestan o seu malestar pola imprudencia de verter directamente ó coñecido como “Rego da Baesta”, incrementando o problema cun cheiro que sae desta arqueta importante. Como podemos ver este importante problema en vez de solucionarse foi a peor o que demostra as claras unha vez máis e van unhas cantas a deixaded do equipo de goberno do noso Concello en dar solucións ós problemas que denuncian os veciños e nesta ocasión “Foz,Plataforma de Futuro” transmitimos unha vez mais en forma de Moción.

Por todo o anteriormente exposto e os numerosos veciños e veciñas que no lo pediron propoñemos á Corporación Municipal a aprobación dos seguintes acordos:

-Instar ó Alcalde do Concello de Foz e ó seu equipo de Goberno a que faga as xestións necesarias para solucionar dito problema, dende FPF dámoslle dúas posibles solucións:

Cada ano facer unha limpeza total deste tubo para que volva a facer o seu cometido, ou ben, facer as xestións necesarias ante a Xunta de Galicia (Consellería de Medio Ambiente) para volver a facer a canalización e que leve a caída suficiente para o seu correcto funcionamento.

-Así mesmo tamén solicitarlle que faga as xestións necesarias ante a Xunta de Galicia (Consellería de Medio Ambiente) para solucionar as deficiencias existentes na Edar de Vilaronte, pois ó estar construída nunha zona moi húmida, está afundíndose no terreo, o que está producindo grandes fisuras nas súas instalacións.

-Instar á Deputación Provincial de Lugo á canalización de augas pluviais da vía da cal é titular e transcurre dende a Espiñeira hasta o cruce coa estrada que vai dende “Os Camioneros” a Ferreira.