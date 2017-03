Lugo, 29 de marzo de 2017.- Ao longo de 2016 recicláronse na comarca da Mariña 1.745 toneladas de residuos de envases de vidro, o que supón un incremento do 17% con respecto ao ano anterior.

Isto supón unha media de 24 quilos de vidro reciclado por habitante, e se ben hai que ter en conta o peso do turismo nese dato -a suma de poboación flotante no verán-, o certo é que os concellos da comarca asumen máis da terceira parte dos envases que se reciclan na provincia, o 36,3% das 4.804 toneladas que rexistra o conxunto de Lugo.

O delegado territorial da Xunta, José Manuel Balseiro, deu a coñecer estes datos e salientou os extraordinarios resultados que presenta a comarca, que supera a media provincial e mesmo galega tanto no que respecta ás cifras de recollida por persoa como ao incremento respecto ao 2015.

A ratio de contenerización na comarca é dun contedor por cada 134 habitantes, un dato superior á media provincial (1/156 habitantes) e tamén galega (1/185 habitantes) e nacional (1/220 hab).

O delegado salientou que esta evolución positiva é froito dun esforzo conxunto da sociedade, “que se amosa cada vez máis concienciada da necesidade de camiñar cara a un futuro sostible dende o punto de vista ambiental e económico”.

Cómpre lembrar que na actualidade, todos os concellos galegos están adheridos ao Convenio marco asinado no 2013 entre a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio e Ecovidrio, entidade sen ánimo de lucro que xestiona o proceso. Durante aquel exercicio recolléronse na provincia lucense 4.121 toneladas de vidro, o que significa que nas tres anualidades seguintes experimentamos un incremento na taxa de reciclaxe do 16,5%.

O delegado territorial lembrou que a reciclaxe de vidro é un elemento clave na loita polo cambio climático. Neste sentido, explicou que no conxunto da Comunidade Autónoma os galegos depositaron nos contedores verdes máis de 157 millóns de envases de vidro o pasado ano. Con este dato, lograron:

- Minimizar a emisión de 27.000 toneladas de CO2, o que equivale a retirar 6.700 coches da estrada durante un ano.

- Evitar a extracción de 49.500 toneladas de materias primas, o que representa cinco veces o peso da torre Eiffel.

- Un aforro de 91.600 MWh de enerxía.

Estes resultados son unha gran noticia para a sociedade galega, que consolida un hábito sustentable e responsable e, por encima de todo, para o medio ambiente e a loita contra o cambio climático. As cifras demostran a eficacia do modelo colector, pero pese ao positivo dos datos, a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, traballa xa na maneira de incrementar aínda máis estas cifras no presente exercicio 2017 pois o obxectivo é seguir medrando, avanzando cara unha sociedade na que prime a economía circular.