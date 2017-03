O Vicedo 16-3-17. Co obxectivo de abrir debate, dar a coñecer alternativas ó monocultivo do eucalipto, e poñer en común experiencias arredor da silvicultura, Nordés organiza unhas “Xornadas forestais” o sábado 18 de marzo, na Casa da Cultura do Vicedo, coas seguintes charlas:

18:00h.” Para que sirve o monte? Servizos dos bosques para a cidadanía e impacto dos monocultivos de eucalipto” da man de Sergio París, Enxeñeiro Técnico Forestal e Secretario da Sociedade Galega de Ornitoloxía.

Cun descanso polo medio, mais cara as 19:00h. presentarase o proxecto “Cousa de Raíces” na charla “Non todo é eucalipto: outros aproveitamentos, alternativas e experiencias prácticas. Lexislación aplicable.” da man de Xosé Abeiros de ADEGA.

E para finalizar,arredor das 20: 30h., contaremos coa experiencia do resineiro Fran Dominguez para falarnos da súa labor como tal en Loiba.

No pasado mes de xaneiro dábase a coñecer un estudo de científicos Fco. Javier Silva Pando, do Centro de Investigación Forestal de Lourizán, e de Rubén Pino Pérez da Universidade de Vigo baixo o título: “Así chegou o eucalipto a Galicia, arredor de 1850″(3)

Nese estudo refútase a tese máis extendida que viña a decir que a árbore australiana fora introducida polo misioneiro frei Rosendo Salvado non antes do 1868. Según os científicos asinantes do estudo, a primeira plantación coñecida en Galicia estivo en Ortigueira arredor do 1850.

Dende aquelas datas, e sobre todo a partires de mediados do século XX, o eucalipto foi extendéndose por Galiza, principalmente polas zonas costeiras, e cunha densidade maior nas bisbarras de Eume-Ferrol, Ortegal e A Mariña.

Deste xeito, Nordés convida a tódolos sectores afectados: propietarios-plantadores, madereiros, ecoloxistas, cooperativas e individualidades que plantexen alternativas dentro do ámbito da silvicultura, etc, a participares neste encontro e facer das mesmas un encontro enriquecedor na procura dun futuro para os nosos montes.