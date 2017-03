Alfoz 3-3-17. A agrupación de Veciños Independentes de Alfoz comprácese do comezo das obras da rede de camiños secundarios na zona de concentración parcelaria das parroquias do Pereiro e As Oiras, aínda que recordan que dito proceso de concentración foi iniciado en xullo de 1996, polo que solicitan da Xunta que dean a maior celeridade posible a esta fase para obter a firmeza do acordo de concentración e se proceda á entrega dos títulos.

Recordan que os traballos que se están a levar a cabo permitirán a execución dos camiños secundarios de acceso ás novas fincas de substitución cuxa toma de posesión provisional se producía en febreiro de 2010, feito este que impedía a entrada a algunha das fincas resultantes.

Desde VIA laméntanse ademais de que as obras, que foron encomendadas á empresa pública SEAGA e que teñen un prazo de execución de 12 meses, fosen iniciadas sen algunha das autorizacións sectoriais necesarias, polo que instan a que desde a administración autonómica sexan dilixentes coa súa tramitación.

Veciños Independentes de Alfoz agradece o interese mostrado polo Delegado Territorial da Xunta, aproveitando a súa visita ás obras para transmitirlle as impresións da agrupación respecto a este proceso concentrador a través de Xabier Pardiñas, representante de VIA no goberno municipal.

A agrupación independente agradece o recente compromiso da Xunta a dar un novo impulso ás concentracións parcelarias e diversificar así as oportunidades no rural, polo que pide que este compromiso se converta en realidade non só na parcelaria de Pereiro-Oiras, senón tamén na de Val de Alfoz, que se atopa tamén en proceso aberto á espera da resolución das alegacións, e que no pasado mes de febreiro cumpriu 21 anos desde o seu inicio.