O Colectivo PENSAMENTO E SEMENTEIRA ten programado para o vindeiro mércores 8 de marzo un concerto da cantautora Sofía Espinheira. Este recital terá lugar no Salón de Actos do Conservatorio Profesional de Música de Viveiro e dará comezo ás 20:30 horas. A entrada é libre até completar o aforo do local.

Este sábado 4 de marzo terá lugar o desfile de Entroido de Mondoñedo, que un ano máis organiza o Concello e no que se entregarán preto de 5.000 euros en premios. O ente municipal convida a mindonieses e visitantes a participar este sábado de piñata nos actos programados. O xurado está composto por 13 representantes de asociacións de Mondoñedo que se elixiron a semana pasada por sorteo. As raíñas encabezarán e pecharán os desfile.

A voceira nacional do BNG estará no Hotel Nordés ás 20H nun acto público sobre enerxía, infraestruturas e futuro nun país rico

Ó longo de dúas horas os comensais degustaron oito pratos, seis salgados e dous postres, preparados polos chefs Iván Domínguez, director gastronómico do Grupo Alborada, Diego López do restaurante La Molinera, de Lalín, elexido mellor cociñeiro galego no Fórum Gastronómico 2014 e David Moledo, de A Mirandilla.

A xerencia do restaurante dá as grazas a todos os participantes e lamenta que quedaran varias persoas sen poder asistir porque “non puidemos dar cabida a toda a xente que nos chamou para reservar, pero haberá outras oportunidades”.