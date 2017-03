Entrega de diplomas de informática do Concello de Xove Este xoves a Concelleira de Servizos Sociais, Ana Abad, acompañada pola Concelleira de Deportes e Xuventude, Cristina Iglesias, procederon a entrega de diplomas do Curso de Informática de Adultos, que se levou a cabo no Centro Xuvenil de Xove (OMIX) durante os meses de xaneiro, febreiro e marzo deste ano.

Participaron un total de 24 persoas de idades comprendidas entre 47 e 79 anos. Houbo dous grupos de perfeccionamento e un de iniciación, impartíndose os seguintes temas: Windows, Correo Electrónico

Redes Sociais, Telefonía e Skype

O restaurante Porta Norte, de Ribadeo, organiza unhas xornadas gastronómicas adicadas ao arroz ata o 2 de abril Serán sete preparacións diferentes elaboradas polo chef especialista en arroces Juan Manuel Pérez, que ten ampla experiencia nas cociñas de varios establecimientos hostaleiros do Levante peninsular.

Viaxe cultural da escola de maiores de Xove a Ponferrada Este mércores 40 persoas da Escola de Maiores do Concello de Xove fixeron unha viaxe cultural a Ponferrada. Pola mañá, pasearon polo casco histórico da cidade, percorrendo nunha visita guiada as súas rúas, prazas e visitando o Castelo dos Templarios, o Museo do Bierzo e a Torre do Reloxo; xa pola tarde, visitaron o Museo da Radio de Luis del Olmo e a Basílica da Virxe da Encina. Estiveron acompañados pola concelleira de Servizos Sociais, Ana Abad e a Educadora Familiar e encargada da Escola, Angélica Casabella.

Inauguración da exposición “Marexada de cores”, de Hipólito Xeada Este xoves, 23 de marzo, ás 20:00 horas, vai ter lugar na Sala de Exposicións do MPLugo o acto de inauguración da exposición “Marexada de cores” con obras do artista do Valadouro, Hipólito Xeada. Esta mostra poderá visitarse no horario habitual do MPLugo ata o 14 de maio.

Este acto contará coa presenza de Pilar García Porto, deputada de Cultura, Patrimonio Histórico Artístico Deseño, Artesanía e Educación da Deputación de Lugo, de Encarna Lago, xerente da Rede Museística, Aurelia Balseiro, directora do MPLugo e de Hipólito Xeada.

Concerto do Grupo viveirense Sons de Celeiro en Cervo A delegación de Cultura do Concello de Cervo, que dirixe, Dolores García Caramés, programa o concerto do Grupo viveirense Sons de Celeiro. A cita será este sábado, 25 de marzo, ás 20:00 horas, no Auditorio da Casa da Cultura.

Amigos das viaxes estiveron en Euskadi Visitaron San Sebastian, Barakaldo, San Juan de Gaztelugathe, e Castro Urdiales (Cantabria). A vindeira viaxe que organizan será a Portugal