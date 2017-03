Ribadeo, 28 de marzo de 2017. Recepción esta tarde no Concello ribadense ao deportista paralímpico local Iván Lindín, que ven de conseguir dúas medallas no Campionato de España de Tiro Olímpico. No acto participaron o alcalde, Fernando Suárez; o concelleiro de Deportes, David Rivas; e o técnico municipal de Deportes, Iván López. Iván Lindín recibiu unha figuriña en recoñecemento ao seu traballo e esforzo.

O edil de Deportes sinalou que “estamos na nosa cita anual con Iván, que marcamos o ano pasado cando estábamos celebrando un ouro e un bronce no campionato de España de tiro olímpico e un ano despois parece que Iván non quere fallar á súa cita con nosoutros e, por suposto, nosoutros tampouco con el”.

David Rivas dixo: “serían moitas as cousas que se poderían dicir dun deportista como Iván Lindín. Poderíase falar de traballo, de disciplina, de espírito de superación, pero todo o que se diga non serían máis que palabras; e realmente a nosoutros o que nos gusta son os feitos e no caso de Iván os feitos falan por si sos: este ano dúas novas medallas, un ouro e unha prata, que non só pasan a engrosar o palmarés individual de Iván senón que dalgunha forma tamén pasan a engrosar o palmarés colectivo do deporte ribadense e todas as persoas, que dunha maneira ou doutra, formamos parte del sentimos un enorme orgullo, celebramos os seus éxitos e incluso nos sentimos partícipes deles. Cando gaña un deportista ribadense sentimos que gañamos todos e que gaña todo o concello de Ribadeo”.

O concelleiro nacionalista declarou que “sentimos un orgullo enorme de contar en Ribadeo cun deportista como Iván, tanto no ámbito deportivo como no persoal. Este tipo de deportistas que escollen o camiño difícil, o dos deportes minoritarios, os deportes nos que ao final acaban pagando con cartos do seu peto porque non hai detrás grandes patrocinadores que asuman os gastos que conleva a práctica dunha disciplina deportiva así”.

E engadiu: “este acto de hoxe pode parecer un premio a Iván por unha nova tempada exitosa, pero sen embargo é todo o contrario: realmente penso que é Iván o que nos premia a nosoutros ano tras ano co seu traballo, o seu talento e os seus éxitos; ou sexa este acto é simplemente a forma que temos nosoutros de darche as grazas. Entón moitas grazas, unha vez máis parabéns e de hoxe nun ano, se che parece ben”.

Pola súa banda o alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, manifestou que “é un orgullo para Ribadeo e ademais hai que poñer de relevo que o ano pasado con moi bo resultado tivo un ouro e un bronce e este ano, un ouro e unha prata. É dicir, este home é imparable. A capacidade de autocontrol, de traballo e de esforzo están premiadas porque acaba sendo o mellor entre moitos de todo o Estado; por iso está hoxe aquí. Para el é unha honra, pero como di o meu compañeiro David para nós e para todo os veciños é moito máis, porque ademais é un deporte tan minoritario que outros por moito menos saen no telexornal na sección de deportes cada dous por tres. E esta persoa reiterando o campionato de España estamos honrados de que a través de este acto se dea a coñecer nos medios de comunicación, pero igual non vai moito máis aló desta comarca porque é así, porque son deportes moi minoritarios pero que, polo tanto, deben ter moito máis orgullo e recoñecemento. Entendo que para ser campión de España hai que ter moita concentración, moito talento e moita capacidade de superación, porque estás conseguíndoo outro ano máis, pero con mellores resultados”.

O rexedor felicitouno “no nome da Corporación e de todos e todas os que formamos parte deste pequeno concello que se chama Ribadeo, teño que darche as grazas e animarte a seguir así”.

E Iván Lindín dixo: “moitas grazas por este acto. Fai pouco no campionato provincial de Lugo estiven falando con Manolo Cadramón e tamén comentou na entrega de premios que o tiro olímpico é o deporte que máis medallas lle dá á provincia de Lugo, moi por encima do fútbol, do baloncesto e todos estes deportes maioritarios. En Lugo hai un par de clubs, sobre todo un deles, moi potentes, que traballan moito desde a base. Formaron unha escola, traballan moito con nenos, están en todas as categorías e todo ese esforzo vese. Como isto como anécdota porque é un deporte minoritario, pero mira o que devolve”.

O deportista ribadense engadiu: “eu teño que agradecer que sempre vos acordades de min, non só para estas cousas, e teño que pedirvos, como representantes do Concello, que sigades apoiando este tipo de deportes minoritarios que a xente non coñece e para os que non hai instalacións. Anímovos a seguir por este camiño”. E tamén fixo unha chamada á mellora da accesibilidade en Ribadeo: “penso que se debe e se pode mellorar. Hai un par de asociacións que vos poden axudar, que vos poden dar a súa opinión a este respecto”. Iván Lindín estivo acompañado neste acto pola súa nai.