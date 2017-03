A Uned de Viveiro amplía o prazo de matrícula do curso de Monitor de tempo libre ata o 31 de marzo A Uned de Viveiro amplía o prazo de matrícula do curso, homologado pola Xunta de Galicia, de Monitor de tempo libre ata o 31 de marzo. Este curso impartiríase os fins de semán de 9:00 a 14:00 h. e de 16:00 a 21:00 h. Mais información:Secretaría UNED: 1º piso dos claustros de Igrexia de San Francisco.

Teléfono: 982563601/ 660232712. Páxina dos cursos de extensión: www.extensiónuned.es

Obradoiro de Herbas Aromáticas e Prantas Mediciñais en Amodiño Tenda-bar de Ribadeo Este sábado 18 de 10 a 14h O Freixo dos Lobos Ecoturismo e Natureza ofrecerá un obradoiro de Herbas Aromáticas e Prantas Mediciñais en Amodiño Tenda-bar de Ribadeo (Amando Pérez 8) para aprender a recoñecer as máis comúns na nosa contorna e as súas aplicacións. As prazas son limitadas (inscrición no 982130812 ou en amodino.ribadeo@gmail.com) e ten us custo de 20€.

Charla sobre seguridade vial en Barreiros O centro sociocultural Manuel Díaz Sampedro, de San Cosme de Barreiros, acolleu esta tarde unha charla sobre seguridade vial, que foi organizada polo Concello, xunto á Dirección General de Tráfico e á Unidade de Vítimas de Accidentes de Tráfico.

Os asistentes recibiron a través de diapositvas e dun vídeo unha serie de recomendacións "que sempre é preciso ter en conta por parte dos peatóns".

O Concello de Cervo organiza un campionato de tute e parchís polo Día do Xubilado O Concello de Cervo organiza un campionato de tute e parchís aberto a todos os xubilados do municipio, así o anunciou a edil de Servizos Sociais, Pilar Armada.

Os interesados poden anotarse na Casa do Mar de San Ciprián chamando ao teléfono 982.87.95.83. O prazo de inscrición estará aberto ata o xoves 16 de marzo.

O vindeiro luns comezaranse a xogar as partidas.

Os trofeos e premios aos gañadores entregaranse na Festa do Xubilado que será o 1 de maio, na Carpa instalada na Praza dos Campos.

O cupón da ONCE reparte 60.000 euros entre Lourenzá e Ferreira do Valadouro O cupón da ONCE repartiu 60.000 euros, en tres cupóns premiados con 20.000 euros cada un, no sorteo do domingo, 12 de marzo. O axente vendedor da ONCE Andrés Ponte Fernández é quen repartiu os 60.000 euros na súa ruta de venta, entre Lourenzá e Ferreira do Valadouro.

Aberto o prazo de admisión de novo alumnado no Ceip San Cosme de Barreiros O Ceip San Cosme de Barreiros mantén aberto, ata o vindeiro 20 de marzo, o prazo de admisión de alumnado para o curso 2017-2018. O horario de atención ao público é de 9.30 a 16.30 hrs. de luns a venres. Alí poden recoller o formulario da Xunta e solicitar canta información precisen sobre os métodos de ensino e programas pedagóxicos.