Este mércores terá lugar en Ribadeo unha charla sobre as subvencións do programa europeo Leader 2014-2020 Este mércores, 8 de marzo, ás 20:00h na Casa do Mar, haberá unha charla do Grupo de Desenvolvemento Rural da Asociación Terras de Miranda para informar sobre o programa europeo Leader 2014-2020 e sobre as axudas que contemplan para financiar tanto proxectos empresariais como outros non produtivos.

Segundo informa a Concellaría de Desenvolvemento Local “as charlas están destinadas a empresarios/as, emprendedores/as, asociacións ou aquela veciñanza interesada neste tipo de proxectos”.

Premiados do Entroido de San Román - Infantil individual: fantasía do maíz

- Infantil parella: houbo empate entre aventuras hacia el país de nunca jamás e Andale Trump

- Infantil Grupo: En un país multicolor

- Adulto individual: o segredo de María Antonieta

- Adulto parella: Grease

- Adulto grupo -12: Os farillós aztecas chegan a San Román

- Adulto grupo +12: Autos de choque

- Comparsa: 20% Sin Xeito

- Charanga: o mellor de cada casa

Ruta de Pasada das cabras A Asociación Pasada das Cabras de Burela vai a facer o vindeiro sábado día 11 de Marzo a 3.ª Etapa do Camiño do Cantábrico, entre Rinlo e Barreiros de 14 kms. A saída será ás 9 da mañá da Estación de Autobuses de Burela. O prezo é de 20 € para os socios e de 25 para os que non o son e inclúe autobús, comida e máis seguro. Para participar é impresindible anotarse en Gráficas Arfe ou ben no teléfono: 982 580 504, antes do xoves, día 9 de marzo ás 20,00 horas.

Últimos días de matrícula para o Segundo Cuatrimestre na UNED O periodo de matriculación para o Segundo Cuatrimestre do curso 2016/17 na UNED permanecerá aberto ata o próximo 8 de marzo para estudiantes de Grado y determinados Másteres oficiales. Tanto a oferta aberta como a normativa para este periodo pódese consultar na web www.uned.es

O fin de semán do 18 e 19 de marzo dará comenzó o curso ofertado na UNED de “Monitor de tiempo libre” e o 24 e 25 o curso “Inclusión social y laboral de la población reclusa”

Mais información:www.extensiónuned.es Teléfono: 982563601

Alumnos e alumnas de Educación Infantil do CEIP Virxe do Carme de Burela estiveron coas monitoras de Gaia Este xoves e venres os alumnos e alumnas de Educación Infantil do CEIP Virxe do Carme de Burela estiveron coas monitoras de Gaia, do Concello, aprendendo a separar correctamente o lixo nos distintos contedores de recollida selectiva. "E como aprender xogando é moito máis divertido, utilizaron un xogo chamado Pesca de envases, que consistiu en que os rapaces grazas a unhas canas tiveron que pescar un envase e depositalo no contedor correspondente", segundo explicaron as monitoras de Gaia.