Trátase dunha obra cómica e costumista. Será a partir das 18:00 horas no centro sociocultural Manuel Díaz Sampedro. A actividade enmárcase nas celebracións do día do libro, programadas polo Concello barreirense. Está organizada pola Concellería de Cultura, que conta coa colaboración da Dirección Xeral de Xuventude da Xunta.