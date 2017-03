Estrea da segunda obra de "O Centiño" O Grupo Teatral "O centiño" de San Martiño vai estrear a súa segunda obra, titulada "Zume de amorodios", unha reflexión sobre o amor e sobre os odios que o acompañan, orixinal de Pepe Peinó. A estrea terá lugar o vindeiro sábado, día 25 de marzo, no local social de Ferreiravella, en San Martiño, a partir das 20,30 horas.

Alfredo Llano, e a concelleira de Mar, Patricia Otero, participaron na comida homenaxe ao capitán marítimo da provincia de Lugo (con sede en Burela), José Angel Iglesias Durán O xantar tivo lugar no restaurante Louzao e foi organizado pola Federación de Cofradías de Pescadores de Lugo.

Peche do V Festi-Val de Cine de Alfoz e O Valadouro O V Festi-Val de Cine de Alfoz e O Valadouro pechou o pasado sábado día 18 de marzo na Casa da Cultura "Manuel Lourenzo" de Ferreira do Valadouro, coa proxección do filme "Lobos sucios", de Simón Casal, e o documental do SEVA sobre o "Mercado de Primavera de Ferreira 2016". Estiveron presentes no acto o Director de "Lobos sucios", Simón Casal, así como a produtora e guionista Paula Cons, que conversaron cos asistentes sobre os detalles do filme, que foi moi ben acollido entre o público.

Xubilación da profesora Susi Paz, do Instituto Alfoz-Valadouro Susi Paz, a que foi profesora de Inglés durante 20 anos no instituto Alfoz-Valadouro, vén de xubilarse. Nos inicios da súa carreira deu clase en diversos centros educativos, para rematar exercendo o labor docente pola zona do Valadouro, en primeiro lugar no CEIP Santa María de Ferreira e logo, cando se abriu, no instituto Alfoz-Valadouro. Susi era moi apreciada no centro, pois ten participado nunha chea de actividades culturais cos alumnos ou, incluso, fóra do centro, pois é actriz en diversos grupos de teatro, como Raiolas e Trípode. Os seus compañeiros organizaron unha comida para despedila.

Foi presentada en Viveiro a nova directiva da Federación de comercio da Mariña O hotel Urban, de Viveiro, acolleu este mediodía o acto de presentación da nueva directiva da Federación de Comercio A Mariña, que preside Ángel Vázquez (do CCH de Viveiro). Ocupa o cargo de vicepresidenta, Belén Expósito (do CCA de Burela); o de secretario, Juan Carlos González (da Asociación de Comerciantes de Xove); e como tesoureiro, José Carlos Paleo (do CCA de Foz). Como vogais figuran representantes das Acia de O Vicedo e de Acisa Ribadeo.