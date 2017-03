Cambio de sede agrupación Socialista de Ribadeo A agrupación Socialista de Ribadeo vén de estrenar novo local. A partir de agora na Avda. de Asturias, 21-23 1*F.

Despedida de Salgueiro Este venres, no restaurante A Lonxa de Burela reuníronse máis de corenta persoas para celebrar a prexubilación de Paco R. Salgueiro. A comida serviu de homenaxe e punto de encontro de moitos dos compañeiros e compañeiras, tanto en activo como xa xubilados, cos que Salgueiro compartiu a súa vida laboral.

Nos case 39 anos que leva formando parte do persoal da factoría, desde que en 1978 entrou no Taller Central , Salgueiro desempeñou distintas funcións na planta de Alúmina: en Produción, Expedicións e administración, Seguridade e ABS, ata Planificación na actualidade.

A concellería de servizos sociais de Burela abre este luns o prazo para inscribirse nun curso de costura A Concellería comunica que a partir deste luns, 13 de marzo, está aberto o prazo para inscribirse nun curso de costura, que se vai celebrar proximamente. As persoas interesadas en participar nesta actividade deberán anotarse no Centro de Información á Muller, na Casa do Concello, en horario de 8:00 a 15:00 horas. Este curso dará comezo o vindeiro 20 de marzo e terá unha duración de sete meses. A actividade desenvolverase en grupos os martes e os xoves, en horario de 10:00 a 13:15 horas, e de 16:00 a 19:15 horas.

A Delegación Municipal de Cultura de Burela, presenta, o domingo 12 de marzo, O Capitán Garfo con “Cociñando Música” A Delegación Municipal de Cultura, presenta, o domingo 12 de marzo, ás 18:30 horas no Auditorio da Casa da Cultura de Burela, O CAPITÁN GARFO co seu novo espectáculo “COCIÑANDO MÚSICA” .

Un divertido concerto de pop electrónico infantil onde a música e gastronomía se mesturan con fins didácticos. A entrada ao acto será gratuíta e para tódolos públicos.

Día da Muller no Concello de Cervo 113 mulleres asistirán á cea que organiza o Concello de Cervo, con motivo do Día Internacional da Muller, mañá sábado, 11 de marzo.

Con estas cifras, completouse o aforo do restaurante no que se vai celebrar, tal e como confirmou a edil delegada de Muller e Igualdade, Pilar Armada.

A Cea da Muller será ás 22:00 horas, no restaurante Boavista. Alí entregaranse os trofeos ás parellas gañadoras do campionato de tute e parchís, que se estivo xogando durante as últimas semanas, e haberá regalos sorpresa para as asistentas.

Previamente, haberá unha exhibición de Taichí, ás 19:00 horas, a cargo da Asociación Alborada, e o Grupo Ardora de San Ciprián representará a obra Mal Social, no Auditorio Municipal, ás 19:30 horas.

A xornada rematará con baile a cargo do Dúo Sintonía, a partir das 00.00 horas, na Casa do Mar.

Novas reunións cos apicultores do Concello de Cervo O Concello de Cervo continúa coas reunións cos apicultores co fin de abordar a problemática da vespa velutina. Esta tarde as xuntanzas foron no salón de plenos do Concello e na Casa do Mar, en San Cibrao.

Estanse a recoller datos do número de colmeas que hai no municipio, para xeoreferencialas, e facer un estudio exhaustivo da incidencia da velutina.

O Concello fixo acopio de atraíntes para dispensar de balde aos apicultores e traballar na captura das raíñas esta primavera. Serán entregados nos vindeiros días.