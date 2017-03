Burela, 7 de marzo de 2017. O equipo de goberno levará ao pleno ordinario previsto para o día 30 deste mes unha amortización de débeda por importe de 630.000 euros de partidas correspondentes ao crédito subscrito hai anos para facer fronte ao pago a provedores e a préstamos derivados da escisión de Cervo e Burela.

O alcalde, Alfredo Llano, anunciou que “este mes corresponde facer un pleno ordinario, que vai ser o 30 de marzo, se non temos que cambiar a data por algunha razón de peso. Entre outros puntos imos tratar un que me parece moi importante para o Concello de Burela, que é a amortización de débeda que temos aí que procede do que fora o pago a provedores, que xa se fixo hai tempo”.

O rexedor subliñou que “o ano pasado, no último trimestre, fixemos un adianto do pago deste préstamo de 350.000 euros, e agora imos aprobar a amortización doutros 527.857 euros, co cal esta débeda quedaría a cero”.

Para o alcalde “é unha boa cousa para o Concello porque temos agora un remanente de tesourería, que hai que aproveitar e o único que permite neste momento a lei e aproveitalo para pago de débeda. Facendo isto imos pouco a pouco deixando o Concello nunhas condicións económicas moi vantaxosas e espero que moi boas para o conxunto dos veciños de Burela”.

Alfredo Llano engadiu que “tamén imos amortizar, porque corresponde facelo no mes de xuño, outra débeda que tíñamos aí pendente aínda da escisión de Cervo e Burela, que xa está a punto de culminar. Quedan agora 103.000 euros que se van rematar de pagar. Das tres débedas que tiña o Concello con entidades bancarias, soamente vai quedar unha, que é a do préstamo que fixera no seu día a Xunta de Galicia para favorecer a escisión de Cervo e Burela. Pero esa débeda como non se pagan intereses non corre tanta presa, e anda agora aproximadamente en 670.000 euros o que queda por amortizar”.

O alcalde burelés considera que “é positivo que vaian estas dúas amortizacións neste primeiro semestre deste ano, e polo tanto queda xa o Concello de Burela nunha situación económica espero que moi boa para afrontar novos retos cara ao futuro”.