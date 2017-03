O pasado 23 de marzo Elematic Instalaciones Eléctricas organizou no Concello de Lourenzá unha charla informativa sobre como aforrar na factura da luz. Os máis de 50 asistentes recibiron información da man de Andrés Breijo, experto en aforro enerxético e colaborador en Radio Voz acerca dun tema de actualidade como é o gasto no consumo de electricidade: os tipos de mercado: libre e regulado, as eléctricas, así como entender a nosa factura e o que pagamos foron os temas nos que se centrou a charla.