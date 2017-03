Burela, a 29 de marzo de 2017.- O Grupo Municipal Popular (GMP) do Concello de Burela mostrou hoxe a súa “satisfacción e valoración mui positiva da ampliación do IES ‘Perdouro’, rematada recentemente, obra que foi recibida oficialmente pola Xunta este luns. Os compromisos adoptados no seu día pola Xunta cumplíronse escrupulosamente”.

Os populares consideran que “o centro precisaba unha ampliación para aumentar a súa oferta educativa, en concreto a Formación Profesional Básica, e a Xunta cumpliu os compromisos que no seu día, o 27 de marzo de 2015, fixo o luns exactamente dous anos, o Conselleiro de Educación, Román Rodríguez, lles transmitira na sede da Xunta en Lugo ó Director do Centro e ó entón alcalde José María González Barcia, ainda que a xestión da obra xa comenzara co anterior conselleiro, Xesús Vázquez”.

Desde o GMP afirman que “con este investimento de prácticamente medio millón de euros a Xunta do Presidente Núñez Feijoo demostra o seu compromiso co ensino público, e tamén o seu compromiso con Burela, algo que nos satisface e que sabemos apreciar, e que seguramente moitos cidadáns tamén o fan”.

Finalmente, indican que “como Grupo Municipal, tamén é unha satisfacción que obras que nós xestionamos na nosa etapa de goberno municipal, neste caso en colaboración coa dirección do centro, sexan unha realidade, realidade que beneficiará sen dúbida á alumnado do IES ‘Perdouro’”.