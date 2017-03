Sorteo da campaña Dia do Pai do Centro Comercial Histórico de Viveiro A gañadora do sorteo de 4 entradas para a Warner Bros e Faunia , con motivo da celebración da campaña do Día do Pai é Laura Pernas Rey, que resultou premiada cun ticket de compra de Van Surf.

Poderá desfrutar das entradas do 6 ó 9 de Abril, o premio tamén inclúe viaxe no Alvia, aloxamento e almorzo. Toda unha aventura con Papá que comezará ca viaxe no tren, pasando polo parque de atracións e rematando no Zoo.

Presentacións na Libraría Bahía Xoves 23 ás oito e media da tarde Elizabeth Bowman (Raquel Rey) presenta EL CORAZON DE UNA CONDESA

Editado por Titania e ambientado na Mariña.

Martes 28, ás oito e media da tarde Xurxo Mariño presenta TERRA. Ciencia, aventuras e sorpresas dunha viaxe arredor do mundo na que o autor da conta, con ollada de científico e espíritu de aventureiro das descubertas na súa viaxe arredor do mundo.

O cupón da ONCE reparte 200.00€ na Mariña O cupón da ONCE repartiu 200.000 euros, en 10 cupóns premiados con 20.000 euros cada un no sorteo do domingo, 19 de marzo de 2017. O vendedor da ONCE Jonatan Díaz Remigio foi quen repartiu os 200.000 euros, na súa ruta de venta que comprende Burela e localidades limítrofes, onde levou a sorte a varios dos seus clientes habituais.

Estrea da segunda obra de "O Centiño" O Grupo Teatral "O centiño" de San Martiño vai estrear a súa segunda obra, titulada "Zume de amorodios", unha reflexión sobre o amor e sobre os odios que o acompañan, orixinal de Pepe Peinó. A estrea terá lugar o vindeiro sábado, día 25 de marzo, no local social de Ferreiravella, en San Martiño, a partir das 20,30 horas.

Alfredo Llano, e a concelleira de Mar, Patricia Otero, participaron na comida homenaxe ao capitán marítimo da provincia de Lugo (con sede en Burela), José Angel Iglesias Durán O xantar tivo lugar no restaurante Louzao e foi organizado pola Federación de Cofradías de Pescadores de Lugo.