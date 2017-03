Ribadeo, 7 de marzo de 2017. O grupo municipal do Partido Popular en Ribadeo critica ao equipo de goberno por deixar pasar a oportunidade de acoller o campionato nacional feminino de baloncesto que finalmente se disputará en Viveiro, Cervo e Burela. O portavoz popular, Jesús López Penabad, manifesta que ademais isto evidencia que a situación económica do Concello non debe de ser tan boa como din porque non se puido dispoñer do diñeiro que había que aportar para a celebración deste evento.

López Penabad asegura que “a hostalería está realmente enfadada, con toda a razón, polo tema do campionato feminino de baloncesto que estaba previsto facer en Ribadeo e que non se celebrará aquí por culpa do equipo de goberno municipal; eu non sei se foi porque non hai comunicación entre eles ou que pasou realmente”.

O portavoz popular manifesta: “parécenos lamentable porque todos sabemos do que vive fundamentalmente Ribadeo: dos servizos e da hostalería, do turismo en definitiva. Era un fin de semana que podía ser cheo en Ribadeo porque veñen máis de 300 xogadoras, pois é un campionato feminino a nivel nacional, e deixouse pasar esta oportunidade. Non houbo comunicación coa hostalería, coa que non falaron en ningún momento, e eu creo que algúns empresarios do sector estarían interesados incluso en participar colaborando para que ese evento se celebrase en Ribadeo, para poder sacarlle un bo rendemento a un fin de semana de maio. Alargaríase un pouco dese xeito a época de maior movemento neste concello e na Mariña en xeral”.

Jesús López Penabad engade que “é unha oportunidade que se vai para concellos próximos, como os de Viveiro, Cervo e Burela, e non creo que volvan para Ribadeo. Desde logo eu se vou a un sitio e non me tratan ben e teño outro sitio onde ir, irei a ese outro sitio”.

O portavoz popular considera que “en Ribadeo os gobernantes teñen que axudar aos ribadenses, entre eles á hostalería, como non, e a todos os veciños. Pero están demostrando que miran para outro lado e coa prepotencia, neste caso, de dicir ata aquí chegamos e tedes que ir por aí e se non nada. Así desde logo perde Ribadeo, perden os ribadenses e perdemos todos”.

Ademais López Penabad comentou: “estamos sempre oíndo ao goberno municipal que as arcas do Concello están moi boiantes, pois aquí se demostra que non é certo porque o que había en discordia eran 3.000 euros, din que dun día para outro. Nos plenos normalmente apróbanse modificacións de crédito para poder facer cargo a partidas coas que non se contaba. Pero neste caso xa nin lles se pasou pola imaxinación facer algo así. Creo que con isto evidenciase a situación económica do Concello de Ribadeo, que chega para pagar aos funcionarios e tirar para diante. Moito presumir pero á hora da verdade vese que a economía municipal non está tan boiante como eles presumen”.

Para rematar o portavoz do PP no Concello de Ribadeo manifesta: “a nosa solidariedade total coa hostalería de Ribadeo. Parécenos moi inxusto e desde logo unha falta grave de sensibilidade e de mirar para o que é positivo para os negocios de Ribadeo, que é o que ten que facer quen nos goberna, neste momento o BNG”.