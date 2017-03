Viveiro a 7 de marzo de 2017. Unha vez máis o PP de Viveiro lamenta o estado de abandono e deterioro que presenta a área etnográfica de A Insua e o seu vial de acceso.

En varias ocasións temos presentado inicativas nos plenos para que se solventase esta situación, e non hai moito, a principios de febreiro, acompañábamos ós veciños de Escourido residentes nesta zona da parroquia de Covas , que se queixaban desta situación e lle demandaban solucións ó equipo de goberno socialista , en especial polo mal estado que presentaba o acceso dende o burgo de o Porto ata a mencionada área etnográfica.

O certo é que a día de hoxe nada se ten feito e xa non so é preocupante a situación destes veciños que reclaman solucións, senón tamén a imaxe que se traslada do noso concello.

Hai uns días a Sra. Alcaldesa presumía en distintos medios de comunicación do éxito dos carnavais – do cual nos alegramos – e salientaba que según datos da oficina de turismo nos visitaran nestes días festivos 300 persoas de distintos puntos de España e 20 de fora de España. O PP de Viveiro so agarda que non se lles ocurrira visitar este fermoso lugar de a Insua, porque a imaxe que se ían a levar é terrible – tal e como se pode apreciar nas fotos que adxuntamos – e que dista moito do que se lle supón que debería de ofrecer un concello turístico como o noso. Por si non fora pouco ó mal estado do vial como consecuencia do paso de camións de gran tonelaxe e turismos (algúns deles para facer trompos na propia Área Etnográfica ) e o abandono no coidado das instalacións da área, hai que sumarlle un vertedoiro incontrolado na zona do antiguo vertedoiro de basuras . Sin lugar a dúbidas, un claro exemplo da deixadez e a pouca preocupación do goberno socialista por manter en bo estado aqueles paraxes naturais que deberían de funcionar como potentes focos de atracción turística.

Dende o PP de Viveiro queremos instar ó goberno municipal socialista a que, dunha vez por todas, lles de unha solución a estes veciños da zona de Escourido – aínda que sexa provisional – tal e como reclamaban nos medios a principios de febreiro e se arregle este vial . Queremos pedirlles tamén que atendan ó coidado en condicións desta area etnográfica – limpiandoa e retirando o vertedoiro incontrolado -, xa que estamos ás portas da Semana Santa e todos sabemos do gran poder de convocatoria deste importante evento na nosa cidade, que se traduce en miles de visitantes ós que desexamos que se leven unha boa imaxe do noso Concello e non que presencien esceas tan pouco agradables como as sinaladas nesta nota.

Celestino Garcia Paz

Concelleiro do Partido Popular de Viveiro