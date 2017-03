Foz 16-3-2017.- O PSOE iniciou o pasado fin de semana una serie de charlas informativas, abertas a todos os veciños e veciñas, polas parroquias do concello de Foz.

Estas charlas comezaron nas parroquia de San Acisclo e Cordido, tendo moi boa acollida, tanto polo numero de asistentes como polo participativos que estiveron, formulando preguntas, resolvendo dubidas e ofrecendo o seu punto de vista nas distintas cuestións abordadas o que nos permitiu constatar que os temas tratados son de gran interese para os nosos veciños e veciñas.

O ciclo continúa este venres as 20’30h na parroquia de Vilaronte no local da asociación o pico do castro e proseguen o domingo ás 11’45 no local social de San Martiño.

Os socialistas creemos que é necesario que os nosos veciños estean ben informados de temas tan importantes coma o IBI, a residencia de anciáns, a praga da pataca, a humanización da rúa Álvaro Cunqueiro e Avenida da Mariña a depuradora ou a municipalización da auga.

Con estas xornadas pretendemos, por un lado, valorar a acción do goberno, facilitar información e explicar as iniciativas que esta levando a cabo o noso grupo municipal e por outro, coñecer de primeira man os problemas e as necesidades que, os propios veciños do lugar, consideren mais relevantes.

As charlas prolongaranse ao longo deste mes, noutras parroquias do concello, en datas aínda sen confirmar.