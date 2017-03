Por motivos personais, Xurxo Mariño non pode estar o día 28 de febreiro como estaba previsto, polo que cámbiase a data de presentación do seu libro TERRA, na Librería Bahía para o martes día 4 de abril ás oito e media da tarde.

Os alumnos do Ceip San Cosme celebraron esta venres o Día da Árbore. O exemplar que plantaron no xardín do colexio é un amieiro, que foi donado pola Deputación de Lugo. Trala plantación os nenos posaron para a foto representando o símbolo da árbore en linguaxe de signos. En todas as actividades que organizan utilizan a linguaxe de signos dentro da filosofía do equipo de ensino para normalizar a comunicación e integración entre todos os alumnos.