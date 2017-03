Viaxe cultural da escola de maiores de Xove a Ponferrada Este mércores 40 persoas da Escola de Maiores do Concello de Xove fixeron unha viaxe cultural a Ponferrada. Pola mañá, pasearon polo casco histórico da cidade, percorrendo nunha visita guiada as súas rúas, prazas e visitando o Castelo dos Templarios, o Museo do Bierzo e a Torre do Reloxo; xa pola tarde, visitaron o Museo da Radio de Luis del Olmo e a Basílica da Virxe da Encina. Estiveron acompañados pola concelleira de Servizos Sociais, Ana Abad e a Educadora Familiar e encargada da Escola, Angélica Casabella.

Inauguración da exposición “Marexada de cores”, de Hipólito Xeada Este xoves, 23 de marzo, ás 20:00 horas, vai ter lugar na Sala de Exposicións do MPLugo o acto de inauguración da exposición “Marexada de cores” con obras do artista do Valadouro, Hipólito Xeada. Esta mostra poderá visitarse no horario habitual do MPLugo ata o 14 de maio.

Este acto contará coa presenza de Pilar García Porto, deputada de Cultura, Patrimonio Histórico Artístico Deseño, Artesanía e Educación da Deputación de Lugo, de Encarna Lago, xerente da Rede Museística, Aurelia Balseiro, directora do MPLugo e de Hipólito Xeada.

Concerto do Grupo viveirense Sons de Celeiro en Cervo A delegación de Cultura do Concello de Cervo, que dirixe, Dolores García Caramés, programa o concerto do Grupo viveirense Sons de Celeiro. A cita será este sábado, 25 de marzo, ás 20:00 horas, no Auditorio da Casa da Cultura.

Amigos das viaxes estiveron en Euskadi Visitaron San Sebastian, Barakaldo, San Juan de Gaztelugathe, e Castro Urdiales (Cantabria). A vindeira viaxe que organizan será a Portugal

Martiño Suárez presenta o libro 'bestiario do vestiario' o sábado 25 en Burela Este sábado preséntase en Burela (AC Xebra, 12 horas) o libro Bestiario do vestiario. Falarán o autor, Mariño Suárez; e o editor, Carlos Meixide. O grupo Grampoder actuará a continuación, cun mini concerto de cancións dedicadas ao deporte.