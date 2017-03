Burela 4-3-17. O venres 3 de marzo (de 10.00 a 13.30h) os alumnos e alumnas de 2º de ESO do IES Monte Castelo de Burela desprazáronse a Foz para participar nunha actividade de Educación Viaria no Parque Infantil de Tráfico que se completou cunha xincana sobre o mesmo tema

Con esta visita pechábanse as I Xornadas de Educación Viaria que comezaron o xoves, 2 de marzo, cunha charla educativa sobre: normas, sinalización, peóns, ciclistas, uso de cinto e como actuar en caso de accidente adaptada á idade dos participantes (13-14 anos).

Na devandita presentación, ademais dos contidos de cada un dos temas elixidos, propuxéronse distintos xogos e preguntas para lograr unha maior implicación dos mozos e mozas.

Outra parte fundamental foi coñecer o protocolo Protexer-Avisar-Socorrer (PAS) que debemos seguir en caso de accidente e unha práctica de como realizar unha reanimación cardiopulmonar na que todos aprenderon a facela. Por último, viron o funcionamento dun DESA (desfibrilador).

A xornada práctica do venres demostrou os coñecementos e actitudes adquiridas tras a charla, destacando sobre todo a gran participación dos grupos en todas as propostas, aínda que sen dúbida conducir os cars no circuíto do PIT foi a súa preferida.

As I Xornadas de Educación Viaria están organizadas polos Departamentos de Sanidade e Orientación do IES Monte Castelo e todos os contidos e organización correron a cargo dos alumnos e alumnas de 2º curso do Ciclo Superior de Saúde Ambiental.

Colaboraron: 2º de BAC de Artes co deseño dos carteis que se usaron na campaña publicitaria do evento, así como o Concello de Burela, o Concello e Policía Local de Foz e o Equipo Directivo do IES Monte Castelo.