Este xoves a Concelleira de Servizos Sociais, Ana Abad, acompañada pola Concelleira de Deportes e Xuventude, Cristina Iglesias, procederon a entrega de diplomas do Curso de Informática de Adultos, que se levou a cabo no Centro Xuvenil de Xove (OMIX) durante os meses de xaneiro, febreiro e marzo deste ano. Participaron un total de 24 persoas de idades comprendidas entre 47 e 79 anos. Houbo dous grupos de perfeccionamento e un de iniciación, impartíndose os seguintes temas: Windows, Correo Electrónico Redes Sociais, Telefonía e Skype

Este mércores 40 persoas da Escola de Maiores do Concello de Xove fixeron unha viaxe cultural a Ponferrada. Pola mañá, pasearon polo casco histórico da cidade, percorrendo nunha visita guiada as súas rúas, prazas e visitando o Castelo dos Templarios, o Museo do Bierzo e a Torre do Reloxo; xa pola tarde, visitaron o Museo da Radio de Luis del Olmo e a Basílica da Virxe da Encina. Estiveron acompañados pola concelleira de Servizos Sociais, Ana Abad e a Educadora Familiar e encargada da Escola, Angélica Casabella.

Este xoves, 23 de marzo, ás 20:00 horas, vai ter lugar na Sala de Exposicións do MPLugo o acto de inauguración da exposición “Marexada de cores” con obras do artista do Valadouro, Hipólito Xeada. Esta mostra poderá visitarse no horario habitual do MPLugo ata o 14 de maio.

Este acto contará coa presenza de Pilar García Porto, deputada de Cultura, Patrimonio Histórico Artístico Deseño, Artesanía e Educación da Deputación de Lugo, de Encarna Lago, xerente da Rede Museística, Aurelia Balseiro, directora do MPLugo e de Hipólito Xeada.