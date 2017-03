Desenvolverase un curso CELGA 3 que se impartirá no IES María Sarmiento entre o 18 de abril de o 9 de xuño, en horario de 19:00 a 21:00 horas, de luns a xoves, e os venres de 18:00 a 20:00, sempre que se cumpran as condicións mínimas que establece a convocatoria.

A OMIX de O Vicedo organiza este venres 17 de marzo unha actividade dirixida aos nenos , xóvenes e adultos do municipio. Trátase dunha tarde noite de xogos de mesa onde se poderá xogar a xogos tan coñecidos por todos como o Tabú, Scattergories, Pictionary, Scrabble, Superpoly, Party & Co, parchís, xadrez, e tamén haberá posibilidade de xogar ó póker ou calquera outro tipo de xogo de naipes.Os horarios son de 18h a 20h para nen@s de 4º a 6º de Educación Primaria e de 21:30h a 00:00h para xóvenes maiores de 12 anos e adultos.

A pasada fin de semana visitaron as terras de Alfoz un grupo de estudantes de Erasmus afincados en Lugo. O grupo, formado por uns 50 estudantes de China, México, Ecuador, Venezuela, Colombia, Perú, Polonia, Holanda, Turquía, Brasil, Chile, Italia, Holanda e España, fixeron diferentes rutas pola Serra do Xistral, visitando a Pena Abaladoira, e pola ribeira do Río Ouro, guiados por Pedro Rolle da empresa de actividades turísticas de natureza O Freixo dos Lobos. Ademais da ruta visitaron o Castelo de Castrodouro e finalmente repuxeron forzas en dependencias do Centro Sociocultural de Alfoz, cedido polo Concello de Alfoz para a ocasión debido ás inclemencias meteorolóxicas.