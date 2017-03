Dende o 7 de Abril do 2017 no CENIMA de Foz , 11 mulleres mariñáns serán as protagonistas da exposición da cuarta edición da Semana das Artes da Mariña lucense. Permanecerá aberta ata o 28 do mesmo mes. Contará ca visita dos escolares e profesores da Mariña, como ven sucedendo nas edicións anteriores, e co público que queira achegarse a contemplar as propostas artísticas destas 11 artistas: Zili Katova, Cristina Basanta, Lucía Vila, Eva Rivas, Alicia Puchades, Carmen LLonín, Adriana Pardo, Laly Santos, Pili Rei, Lucía Catuxo e Renata Otero. A partires desta nota de prensa “ tá en Artes” a asociación cultural que organiza as actividades desta proposta cultural, informará de todo o programa que ven de xestionar durante todo o ano con Centros Escolares e artistas mariñáns.

Esta nova proposta que pretende integrar Arte e Educación , como medio de avanzar nos procesos creativos de todas e todos os habitantes da nosa comarca. Coñecemento, creatividade e expresión artística, son os soportes dun desenvolvemento emocional que intenta mellorar as condicións de vida dos/as cidadáns mariñáns. Con esta vocación nace esta cuarta edición da Semana das Artes.