Burela, 1 de marzo de 2017. Un concerto tributo a Alejandro Sanz, que ofrecerá o televisivo Fran Valenzuela, figura entre as principais actividades programadas pola Delegación de Cultura para este mes de marzo. A actuación terá lugar o día 25 de marzo ás 21:00 horas, no Auditorio Municipal.

O concelleiro de Cultura, José Díaz, salientou que “la actividad estrella del mes de marzo va a ser un tributo que vamos a tener aquí, apostamos ya por varios tributos aquí en Burela y ahora traemos uno más, creo que de un nivel altísimo, que es el tributo a Alejandro Sanz que se llama Y si fuera Sanz”.

O edil socialista dixo que “a la gente le empezará a sonarle más a lo largo de este mes porque el intérprete que es Fran Valenzuela, va a estar en el programa de Antena 3 Tu cara no me suena todavía, de hecho es el cantante que está anunciando ahora mismo este programa. El primero va a ser a finales de mes, justo antes de que actúe aquí en Burela, y va a ser sin duda una de las estrellas de este programa. Tiene muchísimo nivel, es muy parecido a Alejandro Sanz, asombró incluso al propio Alejandro Sanz, de hecho en sus redes sociales lo comenta y se puede ver cómo se sorprendía cuando estaba en el casting para este programa”.

Díaz subliñou: “lo bien que interpreta todo el grupo a uno de los grandes de la música española que sería prácticamente imposible traerlo a un concello pequeño como el nuestro, pero estos tributos cuando son de calidad la verdad es que nos acercan a la realidad de estos grandísimos artistas. Merece la pena y se disfruta mucho viendo sus actuaciones. Apostamos mucho por este tributo que es el 25 de marzo a las nueve de la noche. Las entradas van a estar a la venta como siempre en la Biblioteca Municipal, en la Casa da Xuventude, en la Cervecería O Traste y es posible que las pongamos también en algún punto de Foz. Iremos comentando cosas poco a poco de esta actuación, pero a grandes rasgos la destaco como el evento estrella de este mes de marzo. El precio de la entrada rondará entre los 10 y los 6 euros en anticipada. Como siempre buscamos precios que sean lo más asequibles posible, que sirvan para cubrir los gastos de traer estos eventos que nos generan un gasto para el Concello de Burela. Confiando una vez más en la respuesta de la gente, que siempre está siendo muy buena y estoy convencido de que esta vez también lo va a ser”.

Semana Santa

O responsable de Cultura comentou respecto ao resto da programación para este mes que “por hablar un poco de las cosas que son ya habituales, que siempre hacemos regularmente tendremos el cine infantil, que seguirá siendo los domingos a las seis y media de la tarde, va a haberlo el primer domingo de marzo, el día 5, y el último domingo de mes, el día 26. Estas películas para niños están teniendo muy buena acogida y siempre tenemos mucha gente en las proyecciones. Tendremos también la presentación de la Semana Santa que será el 16 de marzo, y que va a contar con la actuación de Escolma de Meus que interpretará varios temas para acompañar este evento que será en el Auditorio a las ocho de la tarde, y que se aprovechará para presentar el cartel y el programa de la Semana Santa de Burela”.

José Díaz engadiu que “el rastro el segundo domingo de cada mes, también es algo que hacemos regularmente, será el día 12 de diez de la mañana a las tres de la tarde en la praza da Mariña e inscripciones en la Casa da Xuventude durante todos estos primeros días de marzo. Además un par de eventos que tenemos durante el mes, que pueden ser interesantes. Hai uno el domingo 12 a las seis y media de la tarde que es El Capitán Garfo con un espectáculo que se llama Cociñando música, destinado a los más pequeños. Será gratuíto y combina un poco de humor, música y cocina enfocado a los niños y niñas. También tenemos una actuación muy interesante que ya estuvo aquí el año pasado, es un grupo musical que se llama Clave de fado que estará el viernes 17 a las nueve de la noche. Ya pasaron por aquí el año pasado interpretando fados con buena acogida, pero quizás debería haber sido mucha más porque la calidad que nos demostraron aquí la verdad es que era grande. Este año decidimos repetir, vienen a través del convenio con Agadic, y traen un nuevo repertorio con cantiga, bossa nova, música gallega, percusión, mucho más ecléctico el repertorio y que estoy convencido que va a gustar mucho una vez más”.

O concelleiro de Cultura tamén salientou que “el domingo 19 va a haber un festival de música y baile tradicional que organiza Ledicia en el Auditorio. Ya lo hicieron más veces con buena acogida de la gente y repiten este festival mostrándonos lo que hace esta asociación muy importante para Burela a la hora de estar muy involucrados en todos los eventos que organiza el Concello además de los que ellos mismos llevan adelante”.

Teatro con invidentes

Finalmente José Díaz relatou que “el último día del mes, el viernes 31, tenemos una obra de teatro que resulta muy atractiva. Se llama Bienal de Teatro de la ONCE y es un ciclo de teatro que hacen por toda la geografía gallega. Interpretan obras con actores invidentes, con un director que es Alfredo Sanzol, muy conocido en el mundo de la dirección teatral. La obra se llama Delicadas y tiene ese añadido especial de que los actores pertenecen a la Fundación ONCE, son invidentes y siempre es una dificultad añadida. Pienso que hay que estar ahí para apoyarles, para ver de lo que somos capaces incluso en situaciones que no son las habituales, con una discapacidad cómo podemos llevar hacia adelante igual el teatro. Me parece un proyecto muy interesante y por eso decidimos programarlo aquí en Burela”.