O 11 de marzo ás 20:00 horas, na Casa da Cultura, estrearase a curtametraxe realizada polo alumnado do IES Alfoz-Valadouro dentro dun proxecto de fomento da igualdade de oportunidades entre mulleres e homes do concello de O Valadouro. Está protagonizada polos alumnos Marcos Bermúdez, Alexia Rojas, Yeray Ruiz, Chayma Sabri e Silvia Yáñez (de primeiro da ESO) e Pedro López e Clara Rodríguez (de cuarto). Os 7 son os protagonistas desta curta que está englobada dentro dun programa no cal analizarán (despois da estrea) tanto a curtametraxe como outros temas posteriormente nas aulas do IES co resto do alumnado.

Estas actividades están organizadas pola Concellería de Servicios Sociais do Concello de O Valadouro e colabora o IES Alfoz-Valadouro.