Foz 5-3-17. Montserrat García Sanjurjo, profesora do IES de Foz disfrutará do 5 ao 11 de marzo dunha actividade de “Job Shadowing” ou aprendizaxe por observación dentro do programa Erasmus +, “Abrindo Oportunidades”, concedido para este curso ao IES de Foz. Esta actividade realizarase no “Instituto Alberghiero Umberto di Pasca”, o maior centro de hostelería da provincia, onde asistirá as clases de lingua italiana que despois servirán para preparar aqui aos nosos alumnos. Nesta visita tomará contacto coa rexión á que se desprazan os alumnos de hostelería do IES de Foz que participan no programa Erasmus, coñecerá profesorado italiano da mesma familia profesional e mellorará os seus coñecementos de lingua estranxeira ademais de comprobar in situ como funcionan outros centros.