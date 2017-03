En Celeiro, a 30 de marzo de 2017.

IV CONCURSO INFANTIL DE DEBUXO

FESTA DA MERLUZA DO PINCHO

CELEIRO

1.OBXECTIVO XERAL:

Facer partícipes da Festa da Merluza do Pincho de Celeiro toda a poboación infantil de Celeiro, do Concello de Viveiro, e por extensión de toda Galicia e España.

Elaborar un debuxo relacionado coa Festa da Merluza do pincho de Celeiro.

2.REQUISITOS DOS PARTICIPANTES:

Poderán participar no concurso todos aqueles nen@s que o desexen ata 12 anos (cumpridos ou por cumprir no ano 2017).

3.CONTIDO DA ACTIVIDADE:

Os participantes deberán realizar un debuxo ou mural relacionado co pobo de Celeiro e coa festa da merluza en particular.

Os debuxos ou murais deberán facerse á man, non valendo o uso do ordenador.

O debuxo ou mural deberá levar o texto: FESTA DA MERLUZA DE CELEIRO.

4.PRAZO:

Os interesados deberán presentar os debuxos antes do día 25-05-2017 inclusive.

Os debuxos deberanse remitir:

•Facendo entrega do mesmo a algún membro da Directiva da ACD PENALBA de Celeiro.

•Por correo postal á seguinte dirección: Almacén nº20 do Muelle sur de Celeiro. CP 27863. Viveiro. Lugo.

Xunto co debuxo que se presente será necesario que o participante cubra a instancia que consta como anexo 1 destas bases, grapando o debuxo á instancia.

5.EXCLUSIÓNS:

Quedarán excluídos todos aqueles debuxos que non cumpran os requisitos esixidos.

6.FORMA DE CONTROL:

A organización do evento asignará un número a cada debuxo e porá o mesmo número á instancia cuberta, separando o DEBUXO presentado da instancia para así garantir a obxetividade do Xurado.

O Xurado terá á súa disposición os debuxos numerados na súa parte traseira e ditará o seu veredicto nomeando gañador a un número o cal identificará ao gañador.

Unha vez dictado o veredicto polo Xurado este comunicará á Organización o número de cartel elexido e a citada procederá a nomear físicamente ao gañador.

7.COMUNICACIÓN DO GAÑADOR:

O gañador comunicarase antes do día 05-06-2017 a través dos medios habituais de comunicación así como directamente ao gañador do concurso.

O Xurado reservase o dereito a declarar deserto o concurso.

8.VALORACIÓN E XURADO:

O xurado estará formado por:

•Presidente da ACD Penalba de Celeiro: Bernardo Fraga Galdo.

•Concelleira de Cultura do Concello de Viveiro: Lara Fernández Fernández-Noriega.

•Representante da Cofradía de Pescadores Santiago Apóstolo de Celeiro: Domingo Rey Seijas.

•Representante de Puerto de Celeiro SA: Eduardo Míguez López.

•Representante do CEIP A. Pedrosa Latas de Celeiro: Vicente Míguez Salgueiro.

•Actúa como Secretaria, con voz e sen voto, a Secretaria da ACD Penalba de Celeiro que levantará acta do acordado: Saray Blanco Canoura.

Valorárase:

•Orixinalidade.

•Estilo.

•Técnica.

•Expresividade artística.

•A relación coa festa a celebrar.

•Todos aqueles datos que o xurado considere oportunos.

9.OBRAS PARTICIPANTES:

•Cada participante poderá presentar un só proxecto.

•Todos os proxectos participantes poderán ser expostos ao público.

•O debuxo gañador quedará en propiedade da ACD PENALBA de Celeiro que se reserva o dereito a ediala e utilizala facendo mención ao autor da mesma.

•O feito de concursar supón a aceptación das bases do concurso.

•O fallo do xurado será inapelable.

10.PREMIO:

Primeiro premio: Material didáctico valorado en 150,00 €.

Segundo premio: Material didáctico valorado en 50,00 €.

Terceiro premio: Material didáctico valorado en 50,00 €.

ACD PENALBA-Celeiro.