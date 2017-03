Viveiro 16-3-17.O xoves 23 de marzo arranca o VI Concurso de Tapas do Centro Histórico de Viveiro. Por tan só 2€ cada unha, os clientes poderán desfrutar de 13 tapas diferentes nos locais participantes.

Nesta edición sorprenderanos tanto con receitas baseadas no bo sabor da cociña tradicional, como con creacións imaxinativas mesturando texturas innovadoras.

Os locais que participan e as súas tapas son:

1.- Mesón A Ría con Enchilada de langostinos en salsa criolla

2.- O Rincón do Tronco con Navegando hasta Isla Perejil

3.- Asador La Quinta con Solomillo de vacuno, robellones y habitas con puré verde y teja de patata

4.- Mesón O Recuncho con Rollito de picadillo de Mar

5.- Bar Normandy con Juego de Sabores con uvas rojas y vino tinto

6.- Restaurante Casa Pepi con Chipirón con arroz negro

7.- Bar O Atallo con Pulpo a la vinagreta

8.- Bar Cantábrico con Doncella en Salsa Agridulce

9.- Mesón Imperial con Mar y Tierra

10.- Gastrobar Los Leones con Croca de Buey marinada, chutney de tomate y queso de cabra

11.- Cornelius Taberna Gastronómica con O polbo papa á Nécora

12.- Restaurante O Muro con Capitol

13.- Bar La Fontana con Cama de grelos con pulpo y crujiente de oreja

Fora de concurso colaborará o Restaurante O Asador, que ofrecerá unha tapa especial ós seus clientes durante os días do concurso.

Os locais servirán as tapas tódolos días cun horario mínimo de 12:00 a 15:30 h e de 20 a 24h (a excepción do domingo que se servirán ata as 22h). En cada local participante, haberá “Tarxetas de votación” a disposición dos clientes.

Cada vez que un cliente deguste unha das tapas do concurso, o establecemento selaralle a “Tarxeta” na casilla correspondente ó seu local.

Os clientes poderán votar a tapa que máis lles guste e entrar no sorteo de 1.000€. Esta é a novidade deste ano, que serán 2 premios distintos, por un lado 200€ para aquelas tarxetas que teñan un mínimo de 7 selos, e por outro, 800€ entre tódalas tarxetas que estean completas, é dicir, teñan 13 selos.

O voto poderase realizar ata o domingo 26 de marzo ás 22 horas, en calquera das urnas ubicadas en tódolos locais participantes.

Para os locais participantes haberá 3 premios:

- Mellor tapa popular: elixida mediante as votacións dos clientes.

- Mellor presentación: elixida por un xurado alleo ó evento.

- Mellor tapa tradicional: elixida por un xurado alleo ó evento.

O xurado estará formado por Juan Manuel Paz Técnico especialista en Hostelería, Carlos Pérez Martin xefe de cociña do Restaurante Mis en Plas e Rincón do Mis, formado na Escola de Hostalería de Foz e Conchi Carreirras Vizoso, Profesora de cociña da Escuela de Hostalería de Foz.

O luns 27 de Marzo, a organización procederá ó reconto de votos, sorteo dos premios, e posterior comunicación ós agraciados e ós locais gañadores.