Clave de Fado en concerto en Burela O vindeiro venres, 17 de Marzo, ás 21:00 horas , no Auditorio da Casa da Cultura de Burela, terá lugar o concerto de Fado, Fado Fusión, Cantiga Galega, Bossa-Nova,... a cago do Grupo Clave de Fado.

As entradas para o Concerto xa estan a venda na Biblioteca Municipal ao prezo de 3 euros , anticipada , e de 5 en taquilla, o mesmo día do concerto.

VII Concurso de Poesía "Miña nai, muller traballadora" do Concello de Barreiros O Concello de Barreiros, a través do departamento de Servizos Sociais, convocou o VII Concurso de Poesía "Miña nai, muller traballadora", no que participou o alumnado de 4º, 5º e 6º de educación primaria dos dous Ceip da localidade, San Cosme de Barreiros e San Miguel de Reinante. O certame foi organizado con motivo da celebración do Día Internacional da Muller.

O alcalde, Alfonso Fuente Parga, procedeu onte, 8 de marzo, á entrega dos premios aos gañadores do concurso, que leron as súas poesías diante dos seus compañeiros e compañeiras.

O vindeiro luns, 13 de marzo, haberá en Barreiros unha charla sobre seguridade vial En Barreiros terá lugar unha charla sobre seguridade vial o vindeiro luns, 13 de marzo.

Esta actividade leva por título Para, Reflexiona, Actúa. Será o luns no centro sociocultural, en San Cosme de Barreiros, a partir das 17:00 horas.

Organizan este acto, xunto ao Concello de Barreiros, a Dirección General de Tráfico e a Unidade de Vítimas de Accidentes de Tráfico.

Actos convocados polo Concello de Burela para celebrar o día internacional da muller Ducias de persoas, algunhas representantes de asociacións e colectivos de Burela, asistiron aos actos convocados polo Concello para celebrar o día internacional da muller. A carón da Casa Consistorial os participantes fixeron unha cadea humana. A edil Patricia Otero procedeu a dar lectura ao manifesto conmemorativo da FEMP e houbo unha solta de globos. O alcalde, Alfredo Llano, e outros membros da Corporación Municipal acudiron a esta cita.

Paro simbólico no Concello de Ribadeo polo 8M Un grupo de traballadoras do Concello de Ribadeo secundou este mediodía un paro simbólico en sinal de apoio á mobilización internacional das mulleres, convocada para este 8 de marzo. Na entrada á Casa do Concello concentráronse e exhibiron unha pancarta na que se podía ler Igualdade. O acto foi organizado polo CIM e pola Concellaría da Muller.