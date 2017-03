Cervo, 16 de marzo de 2017.- O alcalde de Cervo, Alfonso Villares, solicitou unha entrevista con responsables da Dirección Xeral de Costas, co fin de avanzar na posta en marcha da Escola-Museo de Carpintería de Ribeira.

Deste xeito, trasladouse a Madrid, onde mantivo un encontro esta mesma mañá coa Subdirectora Xeral de Dominio Público Marítimo-Terrestre, Josefa Solernou e co Xefe do Servizo provincial de Costas en Lugo, José Miguel Estevan Dols, co fin de “impulsar e dar pasos en firme para a creación deste museo vivo, para preservar e poñer en valor un oficio tradicional, singular e único en toda a Comarca”.

O rexedor traladoulles a necesidade de adaptar e adecuar as instalacións existentes, que pertencen a Costas, para dar cabida a unha Escola-Museo na que necesitariamos acometer certas obras, aumentar o seu volumen, para poder traballar ahí nas construcións de madeira”.

Tamén lle trasladaremos, lóxicamente, o proxecto á Xunta de Galicia, en concreto á Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, para que determinen as obxeccións que consideren oportunas, neste caso.

Villares destacou que “nesta primeira reunión houbo boa disposición por parte do Estado para estudar as posibilidades e ver cal é a solución óptima para levar a cabo este proxecto, de gran interese para o desenvolvemento económico e patrimonial do Concello de Cervo, polo que apostamos firmemente”.